Rancagua despidió a Hernán Valdivia Díaz, destacado dirigente vecinal

Con el sonar de las campanas de la Parroquia Cristo Rey de Baquedano, vecinos de Rancagua se congregaron este sábado para despedir a uno de sus más queridos líderes comunitarios, Hernán Valdivia Díaz.

Con 60 años de incansable labor, Valdivia se destacó como un reconocido dirigente vecinal en Rancagua, siendo miembro del consejo consultivo del Hospital de Rancagua, ex Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y de la Junta de Vecinos de la Villa Parque Koke. Además, presidía la agrupación Salvemos la Gruta Lourdes y era miembro activo de la Renovación Carismática Católica de Rancagua. Además, desempeñó roles importantes como dirigente deportivo y fue miembro del Directorio de la Corporación Municipal de Rancagua.

Valdivia no solo fue un líder comunitario, sino también un padre amoroso y un ejemplo para sus tres hijos Óscar, Viviana y Paola Valdivia, un hermano cariñoso, un abuelo de cinco nietos afectuoso y un amigo leal para muchos. Su partida deja un vacío imposible de llenar en la comunidad y en los corazones de quienes lo conocieron. Este hombre de profunda convicción religiosa ha partido de este mundo para encontrarse con lo celestial, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia de Rancagua y en la memoria de quienes compartieron su vida.

ALGO DE SU HISTORIA

Hernán Valdivia se inició como dirigente siendo presidente de clubes deportivos y posteriormente presidió la junta de vecinos del Parque Koke durante 30 años, trabajando de la mano con 250 juntas de vecinos. Fue director de la corporación municipal de Rancagua por 10 años y desplegó esfuerzos incansables en iniciativas para mejorar la calidad de vida en su ciudad natal.

En 1976, en el Cesfam N°1 comenzó como dirigente vecinal en el tiempo en que funcionaba en la población Irene Frei. Ahí su mayor logro fue catastrar a los vecinos del sector poniente para ingresarlos al nuevo Cesfam N°1 que se inauguró el 2006.

Trabajó insanablemente por el Hospital Regional y el proyecto para el nuevo recinto hospitalario y lo que lo motivó a ser parte del Consejo de Salud fue participar del traslado del hospital a su nueva casa, desde ese entonces contribuyó con el Consejo Consultivo del HRR. Así don Hernán dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario desarrollando, gestionando y aportando soluciones a los vecinos de Rancagua haciendo carne su frase “si he logrado ayudar a una sola persona, mi vida no ha sido en vano”, decía.

UN INIGUALABLE LEGADO

En su homilía, el Padre Giacomo Valenza, Párroco de la Parroquia Cristo Rey, recordó a Valdivia como un amigo cercano y un apoyo incondicional en las luchas sociales. Destacó su amor por el Señor y la Virgen María, que iluminó su vida y se convirtió en un ejemplo para la comunidad.

“Tengo un sentimiento arrancado del corazón, era un grandísimo amigo, muy inteligente, muy cercano, particularmente en esa épica batalla para salvaguardar la Gruta Lourdes, lo he sentido como un grandísimo apoyo, me animaba para hablar con las autoridades. Tenemos el dolor de la separación, de la muerte que también nos ilumina, porque nuestro amigo nos enseña que así es la vida. Él vivió con un gran amor por el Señor y la Virgen María, esa fuerza iluminó su vida. Estoy muy agradecido de él por su ejemplo, entusiasmo, por su amistad incondicional. Su vida fue una continua alabanza al Señor, era un enamorado de la Virgen María y defendía con todo el corazón su devoción mariana”.

Añadió “Dio muy buenos ejemplos, era una persona dispuesta a ayudar a todos. Tuvo responsabilidades sociales, le gustaba trabajar por la comunidad, en las Juntas de Vecinos, en el hospital, ahora estamos con el dolor de la separación, pero con la paz de haber tenido en él un ejemplo de amor en el Señor. Ese fue Hernán que se fue con mucha paz, quien se fue haciendo camino a la nueva vida”, dijo el sacerdote.

Por su parte su hijo Óscar Valdivia, agradeció la presencia de quienes asistieron al funeral y compartió la historia de valentía y perseverancia de su padre. En sus palabras, Óscar resaltó que la vida de su padre fue parte de un plan divino, un camino guiado por Dios para ayudar a los demás y enfrentar las adversidades con determinación y amor. “Él se fue muy tranquilo, con mucha paz, acompañado de sus familiares, sufrió muy poco para una enfermedad tan devastadora como es el cáncer. Tuvimos muy poco tiempo para avisarle a todos que había fallecido; sin embargo, nos sorprendió la explosión que hubo en las redes sociales y los medios de comunicación, los mensajes de cariño hacia él y mucha gente se fue sumando haciendo un reconocimiento a mi padre. Uno no dimensiona el cariño de la gente, pero se vio reflejado en cada chat, cada mensaje, cada posteo, lo que es muy sorprendente, muy conmovedor y nos sorprende como familia”.

Valdivia hijo continuó diciendo “Cuando analiza su vida, no deja de recordar las historias que nos contaba de su niñez. Mi padre se crio en un lugar muy humilde, a los 6 años lustraba botas en los años ‘40 cuando Chile era un país extremadamente pobre. A los 13 años se hizo cargo de sus hermanos menores por la temprana partida de su padre. Luego conoció a mi mamá, se casaron y se llevaron a sus hermanos chicos a su casa, pero eso no es casualidad. Hay una lección muy bonita que me enseñó y es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, donde no hay casualidades, mi papá fue el resultado de un plan divino a quien Dios fortaleció con la dureza de su infancia y lo fue moldeando para que pudiera sortear las adversidades de la vida y así ayudar a mucha gente frente a las injusticias, a las persecuciones, reconstruir un país luego de 17 años de oscuridad, reconstruir Rancagua con un primer alcalde luego de 22 años, y cumplir roles determinantes. Mi papá eligió ser dirigente a pesar de lo difícil de ese tiempo, porque Dios así lo quiso. Mi padre dejó un lugar que va a ser difícil llenar, la ciudad pierde un líder, mis hijos pierden un abuelo y yo pierdo un gran amigo”.

Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela:

“SE VA UN TREMENDO RANCAGÜINO”

Hasta el lugar y a acompañar a su amigo llegó el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela quien dijo “Hernán no fue sólo un gran dirigente del Parque Koke, el insistió para transformar Rancagua poniente, para dar más equidad a la cuidad por el deporte, por el medioambiente como terminar con un matadero lleno de moscas que había al lado del Cottolengo, abrir el paso bajo nivel, los tacos, el barrio Mercado, la falta de pavimentos, de veredas en Lourdes, San Francisco, la Irene Frei, la Patria Joven y también pesando siempre en lo deportivo, fue el mentor de la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, entre tantas obras que tienen su legado. Muy valiente en la época de la dictadura, ayudó a esconderse a mi cuñado Pablo Pallamar que era perseguido en Rancagua. Se va un tremendo rancagüino”, finalizó.