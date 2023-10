El rechazo a la rebaja presupuestaria a bomberos.

En una época en la que todas las instituciones han perdido credibilidad, y donde la confianza en la política claramente está en entredicho, existe una institución que se mantiene como un faro de confiabilidad.

Antes de seguir escribiendo esta columna debo confesar que no puedo ser objetivo en cuanto a bomberos, no solo porque es difícil no valorar positivamente que miles de hombres y mujeres -por el solo hecho de querer servir- no solo se sometan a una disciplina militar, entreguen gran parte de su tiempo, pongan dinero de sus bolsillos, sino que además pongan sus vidas en riesgo en el combate de las más diversas emergencias. Sino porque también soy hace 14 años voluntario de excepción de la Quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, donde si bien no he combatido incendios al igual que muchos voluntarios activos, si me he involucrado profundamente en el quehacer de esta institución en Rancagua, y actualmente -por mandato de mi compañía-soy miembro del Consejo Superior de Disciplina de los Bomberos de Rancagua. Lo que ciertamente no solo me hace como periodista tener un especial conocimiento de la interna de los bomberos, sino al mismo tiempo como voluntario de excepción ser uno más de la fila.

Más allá de estas precisiones poco se entiende que el gobierno haya presentado un presupuesto para Bomberos menor que el presentado en 2023, bajo la lógica que al ser entregadas las acreencias bancarias a los “caballeros del fuego” serían más recursos que los que se restan los que ingresarían a las arcas bomberiles. Pero este razonamiento trae dos complicaciones, primero que el monto de las acreencias es solo una estimación, una esperanza. No una cifra certera que permita proyectar presupuestos, más aún cuando el aporte estatal este lejos de cubrir las necesidades operacionales de bomberos. Esto al mismo tiempo que se argumenta que en preparación a lo que será una complicada temporada de incendios forestales se aumenta en 47% el presupuesto de CONAF, como si solo fuese esa corporación forestal la que combate estos siniestros.

Ya lo dijo el presidente nacional de bomberos, no es posible imaginar un escenario que la pasión de los miembros de esta institución deje que dejen de prestar servicios, puedo asegurar que aunque haya que llegar con los carros empujándolos o incluso se deba volver a antiguos sistemas de apagado de incendio a través de cadenas humanas con baldes, con lo que haya se hará todo por apagar el incendio. Pero este retroceso pone en peligro todo lo avanzado en décadas de esfuerzo y de modernización de los carros, que difícilmente podrán ser renovados.

A lo que se suma a que aun el Estado le debe platas gastadas el año pasado en los incendios forestales y que ahora los bomberos son considerados en la misma categoría que las cuestionadas “fundaciones” por lo que millonarios recursos, no del gobierno central, sino de los gobiernos regionales, se encuentren congelados por falta de boletas de garantía. No sé, de donde bomberos podría tener los millones de pesos necesarios para una boleta ante los miles de millones de pesos que las regiones aportan a sus voluntarios. Ojo, eso no quiere decir que cada peso publico no deba ser fiscalizado y rendido todos los gastos, errores o personas mal intencionadas hay en todos lados, solo que bomberos no pueden estar en la misma categoría que fundaciones creadas por un grupo de amigos hace un par de meses.

Por esto estamos de acuerdo con el llamado a hacer llorar las sirenas si es que el gobierno no rectifica, presupuesto que seguramente de igual manera será rechazado en el parlamento.

Anuncios

Es que, no se entiende la falta de manejo político de un gobierno necesitado de aprobación que insiste en castigar a la única institución casi unánimemente aplaudida en nuestro país.

Seguro que muchos de nosotros sin ser expertos no nos sería tan difícil encontrar miles de millones de pesos que en otros sectores del estado son mal gastados de donde se podrían generar los necesarios ahorros de las arcas públicas…pero con bomberos no.

Por último, vale la pena que el gobierno midiese la magnitud de la responsabilidad que caería ante sus hombros si bomberos de Chile no existiese. ¿Tendría el Estado la fuerza y los recursos necesarios para montar una nueva institucionalidad esta vez estatal que supla los servicios que hoy prestan a la comunidad los miembros de esta corporación?