Graneros no pudo avanzar en la Clasificatoria Regional de Adultos

Graneros quedó en el camino en la Clasificatoria Regional Adulto del fútbol amateur. El elenco azul, acompañado por una nutrida barra -más de 400 fanáticos- se presentó en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz de Rengo para enfrente a la Asociación Vecinal.

Los azules, en la ida, consiguieron una ventaja de 4-1, pero con contaban con que, en los 14’, el conjunto local abrió el marcador con gol de Carrasco.

Luego, en los 18’, llegó el segundo tanto por intermedio de Troncoso, y con ese 2-0 se fueron al descenso.

En el complemento, Vecinal puso en los 65’ -con el segundo de Carrasco- dejando el 3-0 igualando así la serie con un global de 4-4, y a un minuto del final, Troncoso decretó el 4-0 final y la consiguiente clasificación para los renguinos.

De esta manera, los dueños de casa avanzan y este fin de semana enfrentarán a Pichidegua el domingo 29. En tanto, las otras llaves de los cuartos de final son: Nancagua vs San Francisco; Santa Cruz vs Unión Esperanza, y; Coltauco vs Las Cabras.

Cabe consignar que, las revanchas, se jugarán con la localía invertida.