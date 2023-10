HORÓSCOPO DEL JUEVES 26 DE OCTUBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los asuntos médicos relacionados con la familia trastocarán tus planes para estos días, todo se supeditará a estos problemas, pero lo más importante será salir con el alivio de que no ocurre nada grave.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy te costará enfrentarte al trabajo. Tendrás la posibilidad de hacer que haces algo y limitarte a ordenar papeles encima de la mesa y hacer unas cuantas llamadas. Mañana será otro día y seguro que lo afrontas con más energía.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aunque no te gusta mucho demostrar tus sentimientos, tus relaciones necesitan ser mucho más intensas, sobre todo en estos momentos en que tu pareja necesita de apoyo extra. No seas egoísta.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Habrá algo en tu jornada de hoy que te llevará a decidirte por los cambios de imagen que en los últimos tiempos has relegado por timidez o falta de tiempo, es el momento de afrontar nuevas etapas en todos los sentidos de tu vida.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puede que tu carácter cree conflictos entre las personas que te rodean porque te mostrarás intolerante con algunas actitudes que no soportas. Si se trata de la familia, es hora de hablar del tema y llegar a acuerdos que todos cumplan.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Existe la posibilidad de que te enamores de nuevo, aunque tal vez no elijas la persona adecuada. Procura informarte sobre ella con algún amigo común, porque los astros no deparan nada claro para la eventual relación.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Intenta fijar tus objetivos lo antes posible en el trabajo y no te preocupes por los obstáculos. Con una actitud demasiado reservada tal vez no consigas alcanzar las metas que te has propuesto. Saca algo de tiempo para ir al gimnasio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es hora de que hagas frente a los fantasmas del pasado para poder pasar página y descubrir que algunas cosas no son tan duras como habías imaginado. Todo tiene su lado bueno, como podrá explicarte algún amigo en situación similar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No seas suspicaz y deja de buscar enemigos donde no los hay y no sospeches de compañeros que no han hecho nada en tu contra. Plantéate nuevas metas para los próximos meses, y si te aburres, busca un nuevo trabajo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los astros te ponen todo en situación ideal para cambiar tus hábitos alimenticios y de vida sin que te supongan un tormento. Tu metabolismo está en fase de transformación y se adaptará a lo que tú le impongas fácilmente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás un excelente estado de ánimo y te sentirás lleno de buenas vibraciones, pero un exceso de confianza en el trabajo puede tener consecuencias negativas. No bajes la guardia en ningún momento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La incertidumbre te llega en estos momentos en el terreno laboral, pero no debes temer a esta etapa de cambios, incluso si te esfuerzas un poco saldrás favorecido. Sobre todo evita las discusiones.