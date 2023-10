Rafael Cortez sigue en búsqueda de una medalla

La emoción se vivió a flor de piel. Fría mañana en Punta de Lobos. 08:23 horas y a la pista Rafael Cortez, surfista local que iba por una hazaña.

Luego de quedar para el repechaje en la tabla larga, tras ser superado por el actual campeón Panamericano, el peruano Benoit Clemente, “Rafa” iba por su revancha. Frente a frente con el estadounidense Cole Robbins. El mar, en perfectas condiciones. Olas grandes, de las que saben domar en Pichilemu.

Y así se comenzó a disputar el heat, el más hábil podría conseguir el paso a la siguiente ronda y ese fue Cortez. Con un puntaje de 8.50, el nacional superó por 1.33 a su contendor. Felicidad en los pichileminos que se acercaron a ver la serie, y también en el Team Chile que, en su totalidad, estaba pendiente de la suerte de su compañero.

VA POR MÁS

En conversación con El Rancagüino, Cortez, mostró su felicidad. Con su tabla en mano, tras la competencia, manifestó que “el objetivo del día era pasar para mañana (hoy viernes) y vamos a esperar de que las olas estén buenas y analizar la situación, para seguir avanzando”.

Respecto a su rendimiento en estos Panamericanos 2023, dijo que “me he sentido súper bien, muy apoyado por toda la gente de acá y también tranquilo por conocer este lugar. Estoy agradecido por poder competir en mi casa”.

Así mismo, Cortez, expresó que las condiciones del mar con el paso de las horas han mejorado, quizás aportando energía con el frente de mal tiempo que se acerca a las costas y que dejará lluvia durante el fin de semana. “Así parece, igual esta mañana había un viento un poco difícil, pero esperemos que las condiciones estén mejores, el mar siempre cambia y hay que ir adaptándose a eso”.

Junto con ello, el surfista pichilemino valoró el apoyo de la gente. “Estoy muy agradecido de todas las personas por sus buenas vibras, mis amigos, mis hermanos que están acá apañándome, lo mismo la gente que no me conoce y me deja buenas vibras y esas vibras hacen que lleguen las olas buenas y que las cosas positivas surjan. Sin ellos no sería esto posible, al igual que lo que hace el equipo técnico”.

Finalmente, Rafael Cortez, sentenció que de cara a este viernes, “vamos a seguir dándole con todo, la fe está intacta y por repechaje vamos a llegar a la medalla igual”.