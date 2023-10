Jean Jacques David Villena

Pastor Iglesia Presbiteriana de Chile

El título pertenece a una frase que completa reza: “ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei” Si traducimos del latín significa: “La Iglesia reformada, siempre reformándose según la Palabra de Dios”. No se sabe con exactitud de dónde nació; sin embargo con seguridad fue al menos un siglo después de iniciada la reforma protestante, es decir, el S.XVII. Si la Iglesia, según quienes profesamos la fe bíblica, ha de estar en continua reforma según nuestra única norma de fe y práctica, la Biblia o Palabra de Dios, a propósito de un nuevo aniversario de la Reforma Protestante iniciada a partir de las verdades bíblicas redescubiertas por Martín Lutero, debemos reflexionar al respecto.

Particularmente me quiero referir a una de las doctrinas más amadas por el mundo evangélico, la “gracia de Dios”. Esta doctrina apunta fundamentalmente a que sin merecer el amor, perdón y misericordia de Dios producto de nuestra condición de pecadores, somos aceptados y reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Es más, todas las bendiciones que recibimos, creyentes o no, son producto de esa “gracia”, puesto que lo que sí merecemos es el juicio de Dios dada nuestra condición de rebeldes frente a un Dios Santo, que no tiene comunión con el pecado. Mirando esta bella doctrina y verdad bíblica y mirando al pueblo evangélico hoy, creo se hace más que necesaria esa idea de que la Iglesia debe estar en constante reforma según la Palabra de Dios. Cuántos hoy lejos de vivir en la gracia de Dios nos levantamos contra otros (inclusive nuestros propios hermanos en Cristo) sin la más mínima “gracia”. El Señor en Su Palabra nos recuerda: “den de gracia, lo que recibieron de gracia” (Mateo 10:8). Sin embargo, hoy por hoy, demasiados de nosotros nos parecemos más a los fariseos del tiempo de Cristo a los que Él mismo acusaba así: “Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame: “¡Rabí, Rabí!” Pero ustedes no busquen que los llamen “Rabí”, porque solo uno es el Maestro de ustedes, y ese es el Cristo; y todos ustedes son hermanos.” (Mateo 23:4-8).

El cristiano debe reflejar a la persona de Cristo. Él se mostró humilde ante todos, siendo Dios mismo.

¿Significa esto que no debemos denunciar la maldad y el pecado? ¡Claro que no! Pero no debemos caer en creernos superiores a los demás. La Iglesia de Cristo debe ser un faro de luz con el evangelio y claramente, nuestras actitudes mundanas y sin “gracia” opacan esa luz. Muchos cristianos, junto a políticos critican la “superioridad moral” de un sector; sin embargo, actúan y viven en una superioridad moral sobre sus propios hermanos en la fe y el resto de la sociedad. Tristemente el pueblo evangélico chileno del S.XXI tiene demasiado de fariseísmo y muy poco de cristianismo. Sigue siendo muy pertinente la expresión: “ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei”.