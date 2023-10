Tamara Maturana quedó en el camino y no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos

Estuvo ahí, entre las ocho mejores del circuito en estos Juegos Panamericanos 2023, pero no logró avanzar hacia las semifinales. Es más, estuvo muy cerca de abrochar un boleto camino hacia los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La boxeadora rancagüina Tamara Maturana (57 kilos) cayó en los cuartos de final de la competencia tras caer frente a la colombiana Valeria Arboleda, deportista que se irá por medalla en Santiago.

En el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa, y apoyada por una barra fiel, Maturana le hizo frente a la joven Arboleda, pero lamentablemente el resultado final no fue el que esperaba: 0-5.

“Me tocó contra Valeria, una chica nueva al igual que yo en el mundo elite adulto, tiene hartas habilidades. Yo llevo dos años en la selección, es mi primera competencia grande, quizás me faltó más, pero hay que seguir trabajando”, dijo a la salida del combate.

Así mismo, Tamara, apuntó que se sintió bien con el apoyo de los hinchas. “Es lindo ver a tanta gente apoyando, creo que nunca había tenido a tantas personas gritando por mí, por Chile, espero que nos sigan apoyando porque es una sensación rica. Es bacán el apoyo de la gente”.

De cara futuro, la deportista rancagüina, sostuvo que “espero continuar en el alto rendimiento que es muy difícil, sobre todo si no hay apoyo económico, porque si no tienes medalla no tienes plata, es una por otra”.

Anuncios

Finalmente, Tamara Maturana, hizo un llamado para la región, indicando que “que nos apoyen las municipalidades, las empresas también porque el boxeo está botado, sobre todo el femenino. Soy la única mujer de Rancagua, boxeadora, y que estoy representando al país”.

SANTIAGO, CHILE – OCT 25: Tamara Maturana de Chile en acción contra Valeria Arboleda de Colombia durante la ronda de los cuartos de final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Centro de Entrenamiento Olímpico Nunoa el 25 de octubre en Santiago, Chile./ Tamara Maturana of Chile in action against Valeria Arboleda of Colombia during round quarterfinals Santiago 2023 Pan American Games at Nunoa´s Olympic Training Center on October 25 in Santiago, Chile. (Foto de Cristian Soto/Santiago 2023 vía Photosport)