Ajedrecista Damaris Abarca participó torneos mexicanos

La campeona chilena de ajedrez, Damaris Abarca, participó de la Copa Camara en Cancún México, en la categoría Magistral, que reunió a maestros y maestras de diferentes nacionalidades.

La élite del ajedrez americano estuvo presente allí, donde destacó el ganador de la copa, el gran maestro peruano Jorge Cori.

“Fue una gran experiencia, habían muchos maestros de distintos lugares del mundo y me enfrenté a varios de ellos y ellas, logré ganar o empatar a quienes eran favoritos en la partida y eso me pone muy feliz. Perdí con otros, como frente al campeón mexicano quien me superó en un final”, recalcó Damaris.

Luego de un año difícil para la “Dama” del ajedrez nacional, puesto que no ha recibido apoyo ni de la Federación ni del Ministerio de Deportes, ha logrado obtener recursos a través de proyectos y del patrocinio de privados.

Durante esta temporada logró subir 18 puntos de ranking internacional y entrenar para la Olimpiada Mundial de Budapest 2024 para la cual, junto al Gran Maestro Pablo Salinas, son los primeros chilenos clasificados.

“Siempre falta apoyo porque, aunque a mí en general me patrocinan, siempre es para participar de un evento puntual y/o cubrir ciertas cosas como pasajes, por ejemplo, pero los ajedrecistas necesitamos entrenar mucho, con módulos de análisis bien equipados y con maestros que generalmente te dan clases online. Yo llevo años entrenando sola, en la medida de mis posibilidades. Soy la campeona de Chile y no tengo un entrenador fijo, ¿pueden creerlo?

Esa es la triste realidad. Le pregunté a la Federación si iban a apoyarme con algo este año, algún pasaje, o entrenador para quienes clasificamos a la Olimpiada y la respuesta luego de mucho silencio fue no. Por eso también me he atrevido a hacer campañas de recolección de fondos por la página de sponsor por ejemplo”, comentó.

“Todo este tema de estar permanentemente exponiendo la falta de apoyo es desgastante y obvio que siento que ha repercutido en mi salud mental, sumado evidentemente a temas personales que ya he ido superando. Es extraño para mí, porque desde que soy campeona nacional juvenil que tengo apoyo psicológico y en general me considero muy fuerte mentalmente, el tema está en que ser siempre fuerte también pasa la cuenta creo yo. Creo que hay que validar la vulnerabilidad, la rabia, la frustración y la incomodidad. Si te sientes triste, débil o sin ganas, hay que sentirlo y ya, incorporarlo también, darnos el tiempo de procesar lo que estamos sintiendo sin juzgarnos. Si algo te molesta porque no es acorde a tu ética, o a la manera en que ves la vida, por ejemplo, siempre recibimos señales, es importante aprender a escucharnos. Igual de esencial es rodearte de personas que empaticen con lo que estás viviendo (más allá de los profesionales que son quienes saben), familia y amigos que empaticen y no sumen a tu angustia. Yo ya he ido ordenando y limpiando mi corazón y mente, construyendo espacio y rutina saludable, así que me voy sintiendo mucho mejor”, reflexionó.