Mejoran 340 departamentos de Villa Nueva Cordillera en Rancagua

El año 2022, VMC recibió por parte de la Seremi de Medio Ambiente una certificación como colegio sustentable, reconociéndose el desarrollo de un proyecto ambiental desde los primeros años de escolaridad. Así, lo ratifica la Directora de Ciclo Inicial Verónica Atton, relatando que los estudiantes tienen desde la educación parvularia contenidos de medio ambiente. “El proyecto en general resume medidas de cuidado y respeto a la naturaleza, además del aprendizaje de técnicas de siembra, creación de huertos, reciclaje, vermicompostera, reducción de residuos de frutas, almácigos y el cuidado de la tierra; todos los contenidos de las diferentes asignaturas se están realizando de manera transversal con el medio ambiente, por ello desde párvulo hasta enseñanza media, queremos como colegio reforzar una mirada sustentable”, sostuvo.



Esta misma línea de argumentación la difunde en su proyecto educativo la Rectora del establecimiento educacional, Sandra Salinas Sánchez quien cuenta que: “en Villa María College, la sostenibilidad que representa la forma de convivir en equilibrio con nuestro entorno y el cuidado del medio ambiente son una parte fundamental de nuestra visión. La conciencia ambiental es un valor fundamental en los tiempos actuales y buscamos que nuestros estudiantes, que representan a las futuras generaciones, sean agentes de cambio que aboguen por construir comunidades más ecológicas y sustentables y así contribuyan a crear un mundo mejor”. En este sentido, la rectora de VMC enfatiza que el colegio enseña a niños y jóvenes a entender que cada pequeño acto cuenta y que sus decisiones del día a día influirán en tener comunidades más ecológicas y sustentables”. Por ello: “alcanzar la Certificación Ambiental SNCAE, con nivel de excelencia, es un reflejo de nuestro compromiso. Esto no solo es un logro en nuestra institución Educativa, sino que también es un aporte significativo a la sociedad», argumentó.



Relación armónica con el entorno



La visión del medio ambiente es una guía para garantizar el trabajo ambiental en los ámbitos curricular, de gestión y relación con el entorno. Así, lo ratifica Rossié Zamora Vidal, Encargada de Medio Ambiente quien sostiene que desde su rol le toca velar por la organización y coordinación de la agenda ambiental, considerando la participación de la comunidad educativa en pleno, y aprovechando las instancias ya establecidas en la cultura del colegio. “Con una nueva mirada del cuidado del medio ambiente que vino a complementar el trabajo que ya se venía realizando hace años, y apoyados en los valores de la educación ambiental como la solidaridad, empatía y respeto, hemos desarrollado un trabajo como agentes de cambio con los estudiantes de enseñanza básica, quienes llevaron a cabo muchas de las actividades que nos permitieron obtener el reconocimiento de certificación ambiental en excelencia”.

Así, la certificación obtenida por el establecimiento educacional llegó a potenciar una mirada sostenida de trabajo en el área, motivando una mejora continua hacia los procesos del futuro.

Un colegio fértil

La profesora de Medio Ambiente Mariam Muñoz Barra, cuenta que: “el colegio ha sido un espacio muy fértil para el desarrollo de acciones para el cuidado del medio ambiente, ya que posee hace varios años una conciencia y educación permanente a través de una asignatura de educación ambiental que se ha impartido para diversos cursos como 3ero, 4to, 6to, 7mo y 8vo básico, y un taller extra programático de medio ambiente que se llama Agentes de Cambio”. Además, la profesora dice que: “VMC cuenta con proyectos ambientales estables tales como la instalación y gestión de un punto limpio para el reciclaje de papel, cartón, latas y botellas plásticas, y también el huerto escolar que ha permitido restaurar diversas zonas de jardines a través de la agricultura agroecológica, instalando zonas de bancales para el cultivo de hortalizas, huertos colgantes, corredores biológicos de hierbas medicinales y flores, y mesones para la reproducción de plantas para realizar esquejes y almácigos de verduras, plantas medicinales, plantas ornamentales y árboles nativos”.

En el mismo sentido, el colegio tiene actividades en apoyo a organizaciones animalistas, ferias que potencian la economía circular, el uso de la bicicleta, los recreos entretenidos donde los agentes de cambio invitan a más personas a sumarse al cuidado del medio ambiente, a través de juegos y actividades lúdicas, ciclos de charlas y talleres para diferentes públicos del colegio.



Los Agentes de Cambio



Los estudiantes son protagonistas de la mirada sustentable que el colegio ha impartido. Ellos saben que su aporte es clave para fomentar un futuro mejor para quienes vendrán después de ellos. Matilde Abarca Hernández, estudiante de 7°A relata que su aporte para la certificación fue plantar, regar y fomentar en otros cursos el cuidado al medio ambiente.

“Entre las principales actividades que desarrollamos está el reciclaje, y diferentes iniciativas desarrolladas en el taller para que toda la comunidad educativa se motive a reciclar no solo en el colegio, sino también en sus hogares”.

Así mismo tiempo, Emilio Campos Carrasco, alumno del 5°B cuenta que su aporte es regar y colaborar en las instancias. “Me gusta ser parte de las ideas y aportes creativos para salvar el planeta; no importa si somos niños o no, la verdad es que todos podemos ser parte del cambio y cuidar el medio ambiente».

Finalmente, y representando a sus compañeros del 6°A, Sebastián López Madrid finaliza con una mirada de análisis a la importancia de ser un agente de cambio “como una persona que está contribuyendo en el mundo actual, analizando y combatiendo el cambio climático”.