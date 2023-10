HÉROES RANCAGUINOS OLVIDADOS: “El pago de Chile”

«Cuando leo los titulares de los diarios (…), en verdad, leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán de preferir las malas (noticias). Yo no sé cómo quienes siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda, quedan con su corazón después, porque, en verdad, es como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso», dijo el presidente Boric durante el Encuentro Anual de la Industria 2023, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril.

Tras estas declaraciones la WAN-IFRA recordó que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

«Sin duda, declaraciones como las pronunciadas por el Presidente de Chile contravienen este derecho y amenazan la libertad de prensa -cimiento de cualquier democracia- y la labor social y de control de los medios de comunicación. Se trata de un hecho muy grave que desde la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticas queremos denunciar, a la vez que exigir la erradicación de este tipo de amenazas por parte de determinados políticos», decía la declaración en línea con lo manifestado por la Asociación Nacional de la Prensa.

Si bien estoy de acuerdo con lo inoportuno de los dichos presidenciales, no seremos nosotros quienes precisamente coarten el derecho humano que tiene Gabriel Boric de emitir su opinión, claramente contraria a la lectura de diarios, por más equivocada y desinformada (tal vez precisamente por esta falta de lectura) que sea esta opinión.

Incluso siguiendo la propia lógica del razonamiento presidencial no somos los diarios precisamente quienes más “malas noticias” entregamos. Basta ver cualquier matinal para sentir miedo.

De hecho, El Rancagüino de ayer domingo estaba lleno de buenas noticias. El problema es que significa buenas noticias para el gobierno, suponemos que no se refiere a informaciones positivas, como puede ser avances científicos o el paseo de un grupo de una empresa. Más bien debe tener relación con “los logros” del gobierno. Los mismos que según la ministra Camila Vallejos, poco difundimos los diarios.

El problema es que parecen olvidar que noticia es el extraordinario cumplimiento, yendo mucho más allá de su deber, por parte de alguna autoridad. O al revés que un funcionario público no cumpla con lo mínimo que la ley le exige. El resto es propaganda

El que la autoridad haga simplemente el trabajo para el cual fue contratado, electo o designado no es más que eso. Que hace su trabajo tal como millones de personas lo hacen todos los días, no es noticia. Más aún noticia, podría ser el hecho de la esperada ampliación de una carretera, pero no la gestión de la autoridad para realizarla. No es la autoridad la noticia sino sus acciones en cuanto afectan a la comunidad, y de eso hay poco y comunican menos.

Desde 2010 editó este diario, y varios años antes trabaje de reportero. Y nunca en todo este tiempo había sido tan difícil acceder a una entrevista con un seremi, a lo más acceden a preguntas por escrito o al envió de un video o una cuña. Difícil es que acepten la opción de contrapreguntas al mismo tiempo que se rodean de comunicadores que no sabemos muy bien cuál es su labor.

Por ejemplo es normal en cualquier diario tener notas en “reserva”, un aviso se puede caer o alguna información no estar lista a la hora de cierre. En ese caso es normal recurrir a los “comunicados de prensa”; o buenas noticias según la definición gubernamental. Pero esos escasean y casi no existen hoy, lo que desde el punto de vista del gobierno no sería problema si existiesen otros mecanismos de comunicar, pero más allá de un post carente de profundidad en alguna red es poco lo que hay. Y si los diarios no fuésemos importantes en esta comunicación el presidente ni siquiera debería haber hablado del tema.

Y es que finalmente, ya sea en nuestro formato papel o en el sitio web, o en muy diversos formatos la gente no lee diarios para “alivianar su corazón”, para eso podemos mejor recomendar escuchar música, ir a misa, meditar, leer libros, descansar; pero ese no es el objetivo de las noticias, que no es sino entregar información ordenada, contextualizada y jerarquizada para que los lectores puedan tomar mejores decisiones especialmente para escrutar a quienes, como él, poseen el poder. Una prensa que incomoda, tal como el mismo Boric solicitaba durante la campaña.

Aún así nuestras paginas desde hace 108 años siempre han estado abiertas para cualquier “buena noticia” que el presidente o alguna otra autoridad quiera comunicar a los ciudadanos de nuestra región.

Luis Fernando González V

Sub Director.