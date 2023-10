Kalewün: transformando botellas en vasos para preservar el medioambiente y la cultura local

Hace algunos años atrás leí un artículo del historiador Héctor González Valenzuela, en el diario El Rancagüino. Nos recordaba un hecho prácticamente desconocido e ignorado por la ciudadanía rancagüina: la existencia de una fosa común, donde se encuentran cientos de cuerpos de los héroes de nuestra patria que dieron su vida por nuestra libertad, en la Batalla de Rancagua. Este hecho, que ha sido injustamente pasado por alto desde los albores de nuestra independencia, por todas las autoridades de turno; debe ser visibilizado y creo que ha llegado la hora de que esto ocurra.

Dicho pasaje de nuestra historia fue plasmado por el historiador Diego Barros Aranas, en el libro “Historia General de Chile”, texto en el que se rinde homenaje a los caídos en esta heroica gesta, los cuales ascenderían -según cálculos prudentes- a cerca de 2.000 personas, entre soldados y civiles.

Finalizada la Batalla -que marcó un antes y un después en la historia de Chile y de nuestra ciudad, en octubre de 1814-, el general español Mariano Osorio tuvo un primer gran problema: sepultar a los miles y miles de cadáveres, muchos de los cuales llevaban más de 48 horas expuestos al calor primaveral del lugar.

Los oficiales españoles muertos tuvieron prioridad para ser sepultados en el interior del templo de San Francisco, en el pequeño cementerio contiguo y también en el camposanto parroquial, ubicado detrás del edificio de la iglesia. Mientras que la inmensa mayoría de los cuerpos inertes fueron amontonados en un sitio ubicado inmediatamente en las afueras de los límites de la Villa, en la prolongación de la actual calle del Estado al norte de la Cañadas, desde donde salía el llamado camino del Recreo (Alameda esquina Recreo). Allí fueron quemados y sepultados en una inmensa tumba común, que fue cavada apresuradamente por los soldados. En ese mismo sitio, casi junto a los cadáveres humanos, fueron sepultados los restos de los animales: caballos y mulas; no se podía hacer otra cosa por la premura del tiempo y el temor a las epidemias.

Este cementerio común de la batalla ha permanecido en el olvido hasta el día de hoy.

En 1953, soldados del grupo de Ingenieros Membrillar realizaron excavaciones que tuvieron como objetivo buscar a quienes 139 años atrás entregaron sus vidas por defender al territorio del yugo realista. En el lugar encontraron restos humanos, los cuales fueron rescatados y llevados en una urna especial -y con grandes honores militares- hasta el museo de la Patria Vieja. Allí permanecieron hasta 1988, año en que fueron trasladados a la cripta que hizo construir en la iglesia Catedral, el Obispo Jorge Medina. Ahí, bajo el altar mayor, han sido y son sepultados los Obispos y altos dignatarios de la Iglesia Católica. En ese mismo lugar, hoy vemos una lápida de mármol con una emocionante inscripción, que nos indica que se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”, de la Batalla de Rancagua.

Con la finalidad de entregar el sitial patrimonial que este histórico sitio tiene para nuestra ciudad -donde hoy está emplazada una automotora-, como también para que las actuales y futuras generaciones conozcan de su existencia, he solicitado en incontables ocasiones al Concejo Municipal la necesaria instalación de una placa conmemorativa que recuerde a estos héroes olvidados que, hasta el día de hoy, han recibido “el pago de Chile”. Con pesar y desazón no he sido escuchado, porque al parecer estos temas no importan, pese a que nuestra primera autoridad comunal actual es profesor de Historia. Espero que, tras este nuevo intento por recuperar y cuidar nuestra memoria, entendamos que aún es tiempo de remediar esta gran injusticia.

Anuncios

PATRICIO HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ

CONCEJAL DE RANCAGUA