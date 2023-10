“Trabajar acá me ha enseñado la responsabilidad social y medioambiental”

¿De qué se trata tu trabajo?

Dentro de la fundición existen varias áreas de trabajo y cada una tiene su jefe de turno. En mi caso, como jefe general de Turno de la Fundición, debo hacer el control y alineamiento general en diferentes temas, como la seguridad y también lo medioambiental. Es algo así como un director de orquesta, a cargo de las coordinaciones generales, de las decisiones de producción en el minuto a minuto. En ese sentido, hay un contacto directo con las superintendencias y el gerente.

Iniciamos la jornada recibiendo las novedades del turno saliente, para posterior a eso una reunión de coordinación con las distintas áreas y con ello establecemos las directrices del día.

Vemos si hay algún tema ambiental que solucionar, algo operativo, qué equipos están en mantención o con problemas, entonces así vamos desarrollando la actividad del día a día. Es muy dinámico, vemos de un extremo a otro si hay algo en la Planta de Ácido, después ir a monitorear la Planta de Oxígeno.

En un turno normal hay unas 150 personas, entonces está la responsabilidad de ello día a día, el relacionamiento con las personas es todo el día, por teléfono, por Whatsapp, en terreno, por radio, por correo…

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La interacción con las personas. Yo recorro diferentes áreas, donde trabajan distintas personas. Día a día es un desafío y es mucha gente donde uno tiene que ver prioridades, mantenciones, producción, entones es muy dinámico porque en un momento puedo estar revisando un correo y a los cinco minutos revisando algún problema en terreno.

¿Cómo llegaste a El Teniente?

Yo trabajaba en Rancagua, en una fundición más pequeña que está al lado de El Teniente. Y revisando vacantes de trabajo, encontré un aviso en la página de un diario. Postulé en junio de 2011 y el 1 de agosto de ese año, ingresé a la Fundición Caletones. Ya son 12 años en esta misma posición.

Yo había conocido este cargo y me gustaba esto de la interacción con la gente, tomar decisiones, hacer las coordinaciones. Me llamaba bastante la atención y llegar aquí era como estar en las ligas mayores.

¿Qué sientes que le ha entregado el Teniente a tu vida?

Orgullo. Me siento muy orgulloso de trabajar acá. Me ha enseñado la responsabilidad social y medioambiental. Somos vecinos del pueblo de Coya y estamos preocupados constantemente de nuestra producción para que nadie sufra por ningún tema medioambiental. Por eso digo que estar aquí me ha enseñado lo que es el trabajo sustentable y amigable con el medioambiente y el entorno.

También aprendizaje, bastante. La empresa da la oportunidad para capacitarnos, yo estudié ingeniería en ejecución en metalurgia en la U. de Santiago y acá tuve el espacio y tiempo para optar a una ingeniería civil industrial, que me ha dado estabilidad laboral y desarrollo como profesional.

Son 12 años en los que aprendo día a día y que siento han dado frutos, en que la gente puede confiar en mí.

¿Qué significado tiene para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Siento el orgullo de pertenecer a esta empresa, que en el trabajo del día a día busca obtener buenos resultados, como cualquier negocio, pero que, a diferencia de otros, lo que hacemos las 24 horas del día, los 365 días del año, van para las personas a nivel nacional, para aportar en educación, infraestructura hospitalaria, así que siento ese orgullo y también el sentido de responsabilidad y compromiso.