Declaran alerta temprana para 8 comunas de la región por tormentas eléctricas.

Con materiales recolectados por ellos mismos y con una idea de emprendimiento que habían visto a través de un video de You Tube, dos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz, están trabajando en la fabricación de escobas y escobillones de material reciclado de botellas de bebida.

Los internos trabajan a diario en las instalaciones del nuevo galpón laboral que hace algunos meses se remozó para convertirse en un espacio de trabajo y reinserción. El lugar fue adaptado exclusivamente para que todos aquellos privados de libertad que cumpliendo con los requisitos de buena conducta y disposición para el trabajo puedan desarrollan su emprendimiento en dicho lugar.

Arnold y Kevin, privados de libertad que trabajan en la confección de escoban reconocen que el trabajo al interior de la unidad los saca de la rutina y hace que los días pasen más rápidamente.

“Nosotros involucramos a toda la población penal, nuestros compañeros nos guardan las botellas y eso es bueno para ellos y para nosotros. Ellos no acumulan basura y nosotros le damos una segunda vida a los desechos”, dice Arnold.

Además de ser un proyecto eco-amigable, esta iniciativa también está creando una sensación de propósito y productividad para quienes participan en él.

EL PROCESO

El proceso de fabricación es meticuloso y creativo. Las escobas y escobillones se fabrican con botellas de bebida de plástico desechables.

Éstas se llevan a un lugar de acopio para luego pasar al proceso de lavado y desinfección. Posterior a ello y en una máquina cortadora se pone la botella ante un filo que va cercenándola en un gran hilo platico.

Este hilo plástico luego es enrollado en un marco metálico que posteriormente se introduce a un horno eléctrico a 180 grados, durante 40 minutos, lo que le da dureza convirtiéndose así en cerdas para escobillones. Este proceso no solo recicla plástico, sino que también enseña habilidades valiosas a los internos.

Para el Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz, Mayor Paulo Espinoza, la idea de haber remozado este espacio en la unidad y convertirlo en taller laboral, es que los privados de libertad puedan desarrollar opciones laborales reales.

“La institución quiere potenciar cada una de las actividades que estén ligadas a la reinserción, que ellos se habitúen con el trabajo, con los horarios y con la cotidianidad que tiene como propósito que se inserten a una vida laboral normal al momento de egresar del sistema penitenciario”, dijo Espinoza.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Cabe destacar, que los planes y programas de reinserción también deben incorporar aspectos del Programa Estado Verde que es un programa de acreditación que desarrolla el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo es incorporar buenas prácticas ambientales en el quehacer diario de los órganos del Estado, mediante un proceso de acreditación que certifica que las entidades suscriptoras desarrollan distintas medidas de sostenibilidad interna.

Para el Jefe Técnico Regional, Felipe Poblete, la actividad laboral actualmente se encuentra avanzando en esa línea, ya que junto con entregar un conjunto de herramientas y competencias a personas privadas de libertad para que puedan incorporarse al mundo del trabajo.

“Queremos generar triple impacto: social, económico y medioambiental incorporando el reciclaje y a través de la economía circular generar un circulo virtuoso que permita aporta a la sociedad en muchos planos y generar actividad laboral remunerada para personas en proceso de reinserción social”, recalcó Poblete.

Finalmente el director regional de Gendarmería, Coronel Gonzalo Hermosilla, enfatizó en que la reinserción no es una tarea exclusiva de la institución; sino que es una tarea público privada, la posibilidad que los privados de libertad pueden realizar un trabajo y que además sea remunerado es algo que necesitan para egresar del sistema penitenciario. “El trabajar los prepara para la libertad, el recibir remuneraciones los hace no reincidir y eso es una de las cosas que nosotros buscamos como Institución que ellos no vuelvan a delinquir”, sentenció el Coronel Hermosilla.