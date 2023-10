Equipo de Neurocirugía del Hospital Regional realizó compleja intervención a paciente diagnosticado con cavernoma del tronco cerebral

La cirugía implicó cerca de cinco horas de una riesgosa pero exitosa operación, la que hoy representa una nueva oportunidad de vivir para el paciente, tras recibir su alta médica.

También conocido como angioma cavernoso del tronco cerebral, esta patología es una malformación vascular que ocurre al interior del sistema nervioso central, que implica el desarrollo de un grupo de vasos sanguíneos de aspecto anormal. Se presenta con muy escasa frecuencia en población joven, sin causa aparente, aunque en ocasiones tiene un componente hereditario.

En ese contexto, el equipo de especialistas del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO), realizó una compleja intervención quirúrgica a un paciente de 24 años, quien ingresó al recinto hospitalario con graves síntomas hemorrágicos cerebrales que comprometían su vida. “El paciente debutó con una hemorragia del tronco del cerebro, con una evolución clínica inicial desfavorable. A su llegada, tenía un síndrome vertiginoso central, cuadro que hacía muy difícil que él pudiera realizar cualquier tipo de actividad básica, mantenía, además, náuseas y vómitos intensos”, señaló el Dr. Roberto Díaz, agregando, “en ese contexto, nuestro equipo realizó un estudio con resonancia magnética y exámenes vasculares, los que determinaron urgente efectuar en él, una cirugía exéresis del cavernoma del tronco cerebral”.

Con lo anterior, el neurocirujano del HRLBO complementó que “el paciente fue diagnosticado con un cavernoma a nivel de puente del tronco encefálico, en relación con el piso del cuarto ventrículo, que es una estructura cerebral bien compleja, que reúne muchas funciones vitales, como el control cardiorespiratorio y los núcleos de todos los nervios craneales, además de encargarse de llevar nutrientes al encéfalo, protegerlo. Si se lesiona puede ocasionar daños graves o muerte súbita”.

Tras informar el diagnóstico y la necesidad de intervenir rápidamente al paciente, se ejecutó la cirugía, que, extendida por cerca de cinco horas, consistió en un abordaje entre el piso del cuarto ventrículo y el pedúnculo cerebeloso medio, para llegar hasta el cavernoma y extirparlo sin lesionar otras estructuras sanas, lo que planteó un gran desafío conforme expresó el Dr. Díaz. “El logro estuvo dado por la experticia del equipo multidisciplinario del HRLBO, entre ellos los anestesiólogos y particularmente, la participación del Dr. Héctor Zambrano que, a cargo del monitoreo transoperatorio, se mantuvo realizando un monitoreo neurofisiológico de las funciones cerebrales más importantes, de los nervios craneales del paciente, lo que nos permitió saber en qué zonas había o no daño, garantizando la seguridad del procedimiento quirúrgico”.

En tanto, el paciente de 24 años de edad, Cristóbal Osorio, una vez dado de alta, recordó llegar “hasta el Hospital Regional, con un dolor muy fuerte de cabeza, y síntomas de vértigo que me llevaron a realizar varios exámenes, para finalmente, tener que operarme. No tenía antecedentes de ningún familiar que hubiese pasado por lo mismo. El equipo del hospital me operó sin problemas y hoy, después de casi tres semanas de hospitalización y monitoreo constante, me voy contento y agradecido del Dr. Díaz, de todo el equipo de neurocirugía. Soy carpintero, trabajo con mi suegro y seguro, retomaré la rutina pronto, porque sé que todo salió bien”.

Anuncios

Para el Hospital Regional la intervención representó un nuevo hito, ya que fue la primera operación de su tipo realizada exclusivamente por el equipo de neurocirujanos del hospital. De acuerdo al Dr. Díaz, “esta cirugía es muy poco frecuente por su complejidad. No muchos hospitales o clínicas privadas en Chile pueden llevarla a cabo, requiere de un equipo humano altamente calificado y recursos, como instrumental de monitorización, entre otros elementos con que sí contamos en nuestra institución”.