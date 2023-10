Tres nuevos colegios de la región se suman a la red de liceos bicentenarios.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Necesitarás cerrar flecos en estos momentos en los que están en juego buena parte de tus intereses y objetivos para lo que queda de año, en especial en tu ámbito profesional, en el que cualquier error te puede costar caro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La jornada será idónea para cerrar asuntos o a dar por finalizadas ciertas actividades. Especialmente si tienes algún tipo de negocio o trabajas por cuenta propia, deberás valorar resultados y trazar un plan de futuro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendencia al abatimiento total, rayano en la depresión, en un día señalado por el aburrimiento. Si no has disfrutado de vacaciones, es urgente que lo hagas si puedes. En cualquier caso, debes distraerte con cosas nuevas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La soledad no buscada, a causa de un viaje de trabajo o motivos similares, te llevará a un estado de extrañeza contigo mismo y con tu entorno. Encontrarás el camino de expresar tus sentimientos hacia tu pareja y entrar en un estado de tranquilidad.

LEO (23 julio-22 agosto).

Debes buscar a toda costa la serenidad, tanto en tu vida pública como privada, sobre todo procurar que ésta última no reciba los peajes que no quieres o no puedes pagar en la primera. Un pequeño desengaño te lo hará ver claro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Un cambio de imagen irá de perlas a tus nuevas necesidades vitales en esta nueva temporada, que afrontas con ganas y la ilusión de completar la formación o experiencia que te hace falta para redondear aspectos relevantes de tu vida.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que ahora surjan para los Libra posibilidades de viajes que suponen un esfuerzo en el presupuesto, sobre todo si tienen familia, pero merecerá la pena, sobre todo si los ves como una inversión para tus negocios o si dependes de tu creatividad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La comunicación con tu pareja se verá dificultada por la distancia o los compromisos profesionales. No desesperes, será un tiempo de separación casi total que hará del reencuentro algo muy especial. Mientras tanto, céntrate en tus responsabilidades.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es probable que sientas atracción hacia personas mayores que tú, que te ofrecerán puntos de vistas y aspecto de la vida por los que te interesas desde hace tiempo, pero tendrás que actuar con cautela.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si andas algo perdido acerca de dónde dirigir tus pasos en esta época del año, mira y escucha con atención los informativos de la jornada, porque en ellos encontrarás las claves para salir de la encrucijada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Una sonrisa siempre es buena tarjeta de presentación ante los demás, y hoy estarás muy proclive a las relaciones públicas; si tu trabajo se basa en eso, tendrás el éxito asegurado, aunque la sorpresa puede venir por el lado del amor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Un clima de incertidumbre rodeará tu vida familiar en esta jornada, sobre todo si tenías planes para los próximos días. Debes estar preparado para cambiarlos a causa de algún pequeño contratiempo.