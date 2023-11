Diputada Marta González y Coordinadora Que Pase La Micro O’Higgins participan de Foro “Hacia un Transporte Público de Calidad”

Sin duda es una fiesta que cada año gana más adeptos en el país y, la región no podía ser la excepción. Desde muy temprano los niños se disfrazaron para recorrer los diferentes puntos de sus barrios. El objetivo era recolectar dulces acompañados de sus padres, todos con su mejor disfraz, los que no necesariamente tenían que ser terroríficos, ya que muchos decidieron vestirse con los colores de su súper héroe favorito, algunas de princesa, de algún animal favorito, etc. De este modo en sus canastas o sus calabazas los niños iban depositando los dulces que recolectaban, en una tarde y parte de la noche que todo fue alegría y la diversión.