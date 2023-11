Pasó 850 días en la cárcel hasta que juicio determinó que era inocente

Fredy Hernández, es un trabajador agrícola que el 15 de marzo del año 2021 fue detenido en San Vicente de Tagua Tagua por su supuesta participación en un secuestro y violación a una mujer con la que participaba de la misma fiesta. Según señalan desde la Defensoría, sin tener antecedentes penales previos ni pruebas de su participación, recibió la medida cautelar de prisión preventiva, sólo por la gravedad del delito que se le imputaba.

Pese a los esfuerzos del defensor, Gonzalo Silva, por reemplazarla, el Tribunal de Garantía no accedió a la solicitud, y tuvo que llegar el juicio oral para poder demostrar su inocencia, es más, según consta en el fallo, la misma víctima del delito sexual aseguró que Fredy no estuvo con ella esa noche, lo que se reafirma con la muestra del ADN que no pertenecía a al representado de la Defensoría O’Higgins. Finalmente este año 2023, por unanimidad de los magistrados, Fredy fue declarado inocente, no sin tener que vivir la amarga experiencia de tener que pasar 850 días privado de libertad por un delito que no había cometido.

“Se absuelve al acusado Fredy Anselmo Hernández Acuña de la imputación formulada en su contra de ser autor de un delito de violación, ocurrido el día 15 de marzo de 2021 en el domicilio ubicado en Los Pimientos, Pueblo de Indios, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en perjuicio de la víctima T.D.C.J.F”, indica la resolución.

Se agrega que “con todo, la prueba rendida ha dado cuenta que la víctima presentaba lesiones atribuibles a la actitud de uno de los acusados. En efecto, ya la misma víctima reconoció a R.E.A.S como el sujeto que la agredió el día de los hechos, específicamente que le pegó un combo en el ojo. Esta misma dinámica fue expuesta por el coacusado Fredy Anselmo Hernández Acuña, el que sostuvo que a propósito de eso él decide salir del domicilio con destino a un negocio y comprar cigarrillos, siendo detenido posteriormente por los carabineros, indica la investigación.