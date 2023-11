Se enfrentan Uruguay y Colombia por el quinto puesto

Fue un día histórico para la carrera de la esgrimista rancagüina Florencia Cabezas. La joven, de solo 14 años, tuvo su debut en unos Juegos Panamericanos y este martes compitió en el Estadio Nacional, alcanzando la ronda de las 16 mejores.

En la especialidad de sable, Florencia, tuvo seis combates de los cuales ganó dos, contra Luismar Banezca de Venezuela (5-4) y María Blanco de Colombia (5-4). En tanto, cayó contra la peruana Tamar Gordon (3-5), Magda Skarbonkiewicz de Estados Unidos (1-5 y 15-7) y Pietra Peterlini de Brasil (2-5).

“No fue la mejor competencia, pero me sentí bien tirando, cómoda con lo que hice”, apuntó la deportista local tras su presentación, donde además quedó rankeada en el puesto 9 del certamen.

Así mismo, dijo que “siempre se quiere hacer más en la competencia, pero tal vez no se pude, como en esta oportunidad que no fue la ocasión de lograr lo que yo quería. Pero, a futuro, se pude seguir mejorando y haciendo más cosas”.

Claro está que, con la cantidad de gente en las gradas, la competencia es distinta, dijo. “Nerviosa sí, porque había mucha más gente, estaba mi familia, amigos, estaban todos ahí, y la presión es más de cuando uno va afuera”.

Finalmente, Florencia, dijo estar “orgullosa, porque hay muy poco deportista de la región que pueden hacer cosas, porque no tienen las circunstancias para poder hacerlo”, y que “hay que agradecer, porque esto no es solo trabajo mío, sino que también de la gente que me rodea”.