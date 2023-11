Dos rancagüinos aseguran medalla de plata en el fútbol de Santiago 2023.

Una destacada participación en la esgrima de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tuvo el deportista rancagüino Roberto Monsalva.

El joven, que en la previa de la fiesta deportiva portó la antorcha en el relevo efectuado en la capital regional, llegó hasta el Estadio Nacional para competir en el sable.

Lo hizo de muy buena forma. Fue sorteado en el grupo B donde logró acceder a la ronda siguiente merced un buen trabajo. Derrotó a Sebastián Cuellar de Ecuador (5-4), a Enrico Grisolia de Brasil (5-2), a Shaul Gordon de Canadá (5-4), a Brandon Romo de México (5-3) y cayó contra Eliecer Romero de Venezuela (2-5).

Ya en los octavos de final, se impuso nuevamente sobre Grisolia por 15-11, y en el paso a semifinales se inclinó otra vez contra Romero por 4-15. Este último ganó la medalla de plata.

Luego de su participación en Santiago 2023, el sexto mejor tirador del continente, puntualizó que “Cuando llegué a los ocho mejores me vi rodeado de puras figuras que yo conocía desde muy pequeño, era el más chico del grupo que estaba ahí”.

Así mismo, recalcó que “estuve lesionado, casi me quedo sin estos Juegos Panamericanos, por eso para mí fue un buen resultado. No puedo decir que esperaba el oro porque no es ser realista, pero me voy con buenas sensaciones, había mucha gente, mucho ánimo. Eso me dio mucha garra, luché hasta el final y me voy feliz”.

Finalmente, y como mensaje a quienes están empezando en la disciplina, dijo que “a todos los niños, sí se puede. Es empezar y no parar. Yo llevo 15 años haciendo esgrima, tengo 22 y la verdad es que, ha habido momentos buenos y malos, pero siempre llegan los momentos lindos como éste”.