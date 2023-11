Con corrida familiar y diversas actividades Bomberos apoyaran a la Teletón.

Este viernes, el Director General de la PDI, Sergio Muñoz, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informaron sobre los resultados de una investigación que culminó con la incautación de más de 175 toneladas de cobre y, la detención de 33 imputados por Asociación Ilícita y Lavado de Activos. Se realizaron allanamientos a 56 domicilios en distintas comunas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso. Se trata de una investigación Preferente de la Brigada de Investigación Criminal La Florida.

Entre lo incautado destaca un fusil, cuatro pistolas, cinco revólveres, cuatro armas a fogueo, dos escopetas, un rifle de aire comprimido, munición de diversos calibres, once vehículos, cinco máquinas para procesar cobre, además de 176 toneladas de cobre.

Se trata de una investigación de más de un año, colocando a disposición de la justicia a 33 personas, 20 de ellos componentes de una organización criminal estructurada, incautación avaluada en más de mil 300 millones de pesos. “Se están poniendo a disposición de la justicia a 33 personas, dentro de ellas más de 20 que están involucrados directamente en esta organización. Y por qué hablamos de organización criminal, porque sí efectivamente tiene una estructura, tiene una cabeza que dirige operaciones, tiene gente que opera en los niveles intermedios y, finalmente son los que roban este cable de cobre soterrado”, dijo el Director General, Sergio Muñoz.

La organización se dedicaba a vender el cobre a Asia, trabajando con facturas falsas, bajo empresas que aparentemente eran licitas, material incautado que se encontraba en lugares que no estaba destinado para ello, lo que permitía blanquear el material para luego ser exportado al extranjero.

El Fiscal Nacional felicitó el trabajo conjunto y explicó que las bandas criminales ya no se dedican sólo al narcotráfico, sino que a todo tipo de negocios, como el robo de cables. “Hemos hablado, desde principios de año, que nuestros desafíos en materia de persecución penal van más allá del narcotráfico, y el crimen organizado ya no se dedica solo al narcotráfico, y me parece que la imagen que ustedes aprecian refleja adecuadamente de qué es lo que estamos hablando”, señaló Valencia.

Los delitos por los cuales van a ser formalizados los miembros de la banda son: receptación reiterada, robo en bienes nacionales de uso público, lavado de activos, delitos tributarios, asociación ilícita y ley de armas.

Sobre el vínculo con la región de O’Higgins, si bien se trata de un operativo realizado íntegramente por funcionarios de la PDI Región Metropolitana, se informó que se allanaron tres domicilios de la comuna de Rancagua y una bodega de acopio ubicada en la comuna de Litueche, logrando detener a tres personas, hombres mayores de edad por recibir y acopiar cobre robado para luego proveerlo a la región Metropolitana. Se investiga si este cobre era robado en la misma región de O’Higgins.