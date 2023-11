Destruyen “mausoleo narco” al interior de la población Oscar Bonilla en Rancagua.

La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara, Natalia Romero, valoró que esta tarde el Gobierno, pero en específico el Ministerio de Hacienda, haya retrocedido en su decisión de reducir en $3.000 millones el presupuesto de Bomberos para 2024, escuchando así los cuestionamientos de distintos parlamentarios por lo “inoportuna” de la medida.

Al respecto, cabe recordar que durante la semana pasada, la representante del Distrito 15 criticó al Ejecutivo por rebajar en dicha cantidad los recursos de la institución de voluntarios, sobre todo considerando que se avizora una de las temporadas de incendios más complejas de los últimos años.

De hecho, el propio Ejecutivo había decidido aumentar en un 47% el presupuesto para el Plan de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales, a cargo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), de manera que la rebaja a Bomberos “resultaba totalmente ilógica”, señaló la legisladora.

“Estamos muy satisfechos de que las críticas que hicimos durante la semana pasada, pero por sobre todo la propia alerta que hizo Bomberos, tuvo efectos concretos y reales, porque finalmente el Gobierno decidió ceder a las presiones y anunció que repondrán los más de $3.000 millones que habían recortado. Tal como lo dijimos, esta era una decisión absolutamente insólita e inexplicable, porque las altas temperaturas que se pronostican a partir del próximo mes nos obligan a disponer del máximo de recursos, no a restringirlos como lo quisieron las autoridades”, manifestó Romero.

Por lo mismo, la representante de O’Higgins llamó al Gobierno a “no poner nunca más en riesgo la operación de Bomberos”, recordando que el presidente nacional de la institución, Juan Carlos Field, sostuvo que “no queremos estar eligiendo a qué emergencias vamos a ir y a cuáles no”.

De todas maneras, la integrante de la Bancada UDI aseguró que estará pendiente de que el Ejecutivo cumpla su compromiso de ingresar una indicación para reponer dichos recursos, de lo contrario persistirá en su idea de reponer los millonarios recursos que el Gobierno decidió eliminar.

“Esperamos que las actuales autoridades no hayan anunciado este protocolo de acuerdo sólo para calmar los ánimos de Bomberos y de todos los chilenos. Porque si finalmente no cumplen con su compromiso, vamos a utilizar todas las herramientas que existan en el marco de la tramitación del Presupuesto para reponer estos recursos. Ad portas de una de las temporadas más complejas que se avizoran, el Gobierno no puede estar escatimando en recursos como lo ha hecho, porque de lo contrario vamos a ver repetidas las mismas imágenes que este verano”, reiteró la diputada Romero.