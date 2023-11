Preocupación por la eventual salida de la directora del Hospital Regional

Como un “error” consideraron la eventual salida de la actual directora del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Dra. Paula Stegmaier, diversas asociaciones gremiales del recinto asistencial. Este lunes -desde el Servicio de Salud O’Higgins- se informó la decisión, lo que ha suscitado preocupación entre los gremios

Así, en una declaración conjunta los gremios de Asenf, Fenpruss, Colegio Médico y Médicos de Urgencia del HRR, expresaron “Consideramos un error concretar una decisión de esta envergadura en el contexto actual en el cual nos encontramos debido a los recientes problemas sufridos como institución”.

SITUACIONES ADMINISTRATIVOS GATILLARÍAN LA SALIDA

Presidente de Fenpruss base Hospital Regional, German Arenas.

Según detallo el presidente de Fenpruss base Hospital Regional, German Arenas “desde la dirección de Servicio nos informaron que desde Contraloría habían objetado la continuidad de la actual directora del Hospital Regional porque no es titular en el cargo como médico y no está 44 horas. Nuestra inquietud y molestia fue que en abril cuando ella asumió le dijeron que iba a subrogar hasta nuevo concurso que sería el 5 de noviembre, pero como ahora hay subdirector administrativo ADP que asumió hace poco, esa sería la razón por la cual ya no estaría sustentado que la directora siguiera en su cargo”.

A esto los gremios agregaron “El planteamiento del equipo directivo SSO en el mes de abril fue tener una subrogancia hasta que finalizara el concurso por alta dirección pública ADP, para lo cual se hicieron las revisiones respectivas y ahora nos vemos en esta situación administrativa que afectará la continuidad de los procesos y con ello, todos los impactos negativos que genera la constante rotación de director/a, misma critica que hemos realizado a la Dirección de Servicio en otras oportunidades”, indicaron.

SU SALIDA PERJUDICARÍA EL TRABAJO DEL RECINTO ASISTENCIAL

Y es que la decisión de relevar a la actual directora en medio de una serie de problemas institucionales, incluyendo la desvinculación de los honorarios por Covid, el cierre de camas, la gestión de las listas de espera y la pendiente acreditación hospitalaria vendrían a agitar las aguas que no han estado para nada calmadas.

“Todas aquellas dificultades que surgieron posterior a la Pandemia, y que de concretarse la salida de la Directora evidentemente tendría un impacto negativo en la ejecución del plan de trabajo realizado hace meses, tanto por ella y su equipo de trabajo, para responder a estas y otras necesidades que se enmarcan en una oportuna gestión del establecimiento y además, de garantizar un adecuado funcionamiento de la red asistencial”, indicaron en el documento los gremios.

Frente a estos complejos escenarios que ha sorteado la Dra. Paula Stegmaier, los representantes de los gremios además destacan que “De los 98 cargos que tenían que salir el 30 de septiembre por requerimiento escalada Covid, la directora mantuvo 84. Ella fue la única directora que hizo caso omiso a los llamados a desvincular personal Covid y haciendo un esfuerzo mantuvo 84 cargos. Se fueron los bioquímicos, una OFA, dos enfermeras y unos tecnólogos médicos, pero toda la atención de sala se optimizó”, indicó Arenas.

Es por esto que el reciente pronunciamiento de Contraloría que indica una inminente salida de la directora ha sido vista como una medida que perjudica el trabajo del recinto asistencial y afectaría las proyecciones indicaron los gremios “Consideramos que el pronunciamiento de la Contraloría, que indica la inminente salida de la actual Directora de nuestro establecimiento, es una medida que va en desmedro del trabajo realizado por la actual administración, y en todas las proyecciones que se tienen actualmente”, indicaron.

La eventual salida de la actual directora del Hospital Regional, Dra. Paula Stegmaier ha suscitado preocupación entre los gremios y funcionarios del recinto.

Ante este panorama, los representantes gremiales han solicitado al director del Servicio de Salud que interponga y justifique ante la Contraloría los antecedentes mencionados, respaldando la gestión de la actual directora “solicitamos, al director de la Dirección de Servicio de Salud, que en su cargo interponga y justifique ante el ente contralor, los antecedentes ya descritos, amparándose en la buena gestión de la Dra. Paula Stegmaier Flores y respaldar el apoyo que este establecimiento requiere de él como representante regional dado a que en su rol recae la completa responsabilidad de mantener la continuidad de quienes desarrollan un trabajo responsable para no desatender las demandas que nuestros usuarios requieren”, indicaron.

En esta línea los gremios consideran que es fundamental mantener la continuidad del trabajo que se ha desarrollado para no desatender las demandas de los usuarios y garantizar un adecuado funcionamiento del establecimiento y en su rol como representante regional.

Cabe destacar que en noviembre se inicia el proceso de concurso por ADP para el cargo de Director del HRLBO, por lo tanto, eventualmente en un par de meses nuevamente “nos estaríamos viendo sometidos a otro cambio en Dirección. Por otra parte, nos genera preocupación que, dentro de las alternativas de solución, se contemple en el cargo de Director Subrogante temporal a una jefatura recientemente asumida en un cargo que venía encomendado para resolver problemáticas de los procesos de una subdirección que impacta directamente en la atención de nuestros usuarios”, dijeron los representantes de los trabajadores.

Consultados por la situación al Servicio de Salud O’Higgins indicaron que este viernes se referirán al tema.