Programa Mujeres Jefas de Hogar e Instituto Profesional Santo Tomás certificaron a 20 emprendedores de Olivar

El 5 de noviembre de 2020 fue inaugurada la conexión vial entre el cruce San Juan, Escribá de Valaguer en Machalí con la Av. República en Rancagua. Es casi un kilómetro que vino a aliviar los graves problemas de conectividad entre ambas comunas .

La obra tardo dos años en construirse, pero pasó demasiado tiempo antes para que las autoridades de ambas comunas y de los respectivos ministerios pudieran llegar a un acuerdo mientras los reclamos por los grandes “Tacos” vehiculares en las mañanas para viajar hacia Rancagua y en las tardes para regresar a Machalí se hacían sentir por diversos medios .

La pandemia disminuyó notoriamente el flujo ya que los colegios cerraron y El Teniente disminuyó sus labores y la presión por los traslados bajó, pero el problema no dejó de existir.

Se está avanzando -y con muchos tropiezos y atrasos- en la ampliación de la Carretera del Cobre y se han anunciado nuevos tramos que complementan a lo inaugurado en 2020, pero el tiempo corre en contra.

Es que solo se considera una solución abriendo nuevas vías y no existe una mirada global del problema la que necesariamente pasa por mejorar notoriamente el transporte público inter comunas, tanto en su oferta como en los incentivos para su uso.

Hace muchos años, cuando se planteó la necesidad de la doble vía Miguel Ramírez – San Juan , en esta misma columna planteamos la necesidad de pensar en un tranvía o ferrocarril ligero . La idea era dejar espacio suficiente entre las calzadas que se pensaban construir para abordar el proyecto más adelante. Chile ya ha gastado demasiados millones en construir el Metro para Santiago y la conectividad en regiones ha quedado atrasada.

Pero hay que tener claro que el aumento del parque automovilístico es producto de la falta de un buen transporte público, no se debe demonizar a los automovilistas. Nuestras ciudades se envejecen y los padres jóvenes o los abuelos no pueden transportar siempre a sus hijos o nietos en bicicleta al mismo tiempo que los permisos de edificación continúan sin tomar en cuenta la presión que inyectan a ya saturado espacio. Y no solo es un problema entre Rancagua y Machalí, la misma situación, pero con menos pantalla se repite en la ruta H-30 y en la ruta h-10. Incluso en la ruta Travesía, dando cuenta de la necesidad imperiosa de un nuevo diseño del transporte público intercomunal en nuestra pequeña zona Metropolitana.

Falta una mirada menos tecnócrata y más humanista para encontrar la solución al problema de conectividad que comience por la planificación urbana antes de permitir miles de viviendas nuevas sin conexiones inteligentes y ocupando terrenos agrícolas de primera clase, o solo pensar en opciones que significan matar barrios consolidados que nada tienen que ver con la mala planificación vial, donde poco al parecer poco conversan la gobernación regional, los municipios, vivienda, transportes y los vecinos.

Luis Fernando González V

Sub Director