Equipos de emergencia se  preparan para enfrentar compleja temporada de incendios forestales

Si hay un tema del que podamos indicar que comenzará a ocurrir en las próximas semanas, son los incendios forestales, tan temidos en sectores poblados de la región, sumado a que el haber tenido un año lluvioso, prevé que la cantidad de siniestros este 2023-2024 sea preocupante.

El Presidente Regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, sostuvo que ya han tenido reuniones de coordinación con el Gobierno Regional, Delegación Presidencial, delegaciones provinciales, comandante y superintendentes con los que se planifica el despliegue y combate de futuros incendios forestales. “Sabemos que se nos viene una temporada ruda por las altas temperaturas a partir del mes de noviembre, por lo que bomberos ya presentó el Plan de Contingencia al Director Regional de Senapred, quien coordina los organismos para combatir con mayor eficiencia los incendios forestales”, dijo Fabia.

Juan Luis Fabia añadió que para la atención de las emergencias, considerando el material mayor y menor que se tiene, antes de tres años no se estima que tengan inconvenientes para la atención de las emergencias, ya que existe material nuevo, sin embargo, aún quedan unos pocos vehículos con más de 30 años de servicio. “Tenemos a más de cuatro mil bomberos en la región, con un plan de contingencia, con 27 máquinas de especialidades para el combate de incendios forestales, 16 camiones aljibes y otras máquinas como carros bomba semi urbanos, carros de rescate que los vamos a utilizar para este objetivo”, dijo Fabia.

La autoridad recordó que la temporada pasada, donde se vieron afectadas alrededor de 8 mil hectáreas, bomberos respondió con todos los recursos disponibles para poder controlarlas junto a Conaf, quienes combaten los incendios en la zona de bosques, mientras que bomberos se aboca a los incendios cercanos a viviendas, para que así el fuego no llegue a los sectores poblados, llamada zona de interface.

Por su parte, la Directora Regional de Conaf, Mercedes Jorquera, indicó que ya se inició el período crítico de incendios en el sur del país, mientras que en la región a la fecha se han producido incendios de menor envergadura, lo que no significa que no estén en un período de tranquilidad, ya que el material combustible aún se encuentra húmedo producto de las lluvias, agregando que los pronósticos de temporada de calor se extenderán el año 2024 incluso hasta el mes de mayo.

Sobre el material de trabajo, la región de O’Higgins tiene asignadas 22 bases de brigada, cuatro brigadas nocturnas como novedad para la temporada, con sobre 400 brigadistas hombre y mujeres, cinco técnicos, 17 torres de observación dispuestos en la región, cinco skidders, 11 camiones aljibes y, cuatro helicópteros. A eso se suma un quinto helicóptero nacional, pero que estará apostado en la región, por lo que de ser necesario también será utilizado y, dos aviones. El resto de los recursos a nivel nacional se encuentran en la región de Valparaíso, los que en caso de ser necesario trabajarán en la región.

La directora también se refirió al aumento de presupuesto que recibió la institución, lo que permitirá trabajar en unidades de análisis para conocer cuál es el origen de los incendios y, poder investigar la mayoría de ellos, con profesiones especialistas, trabajando en su causas, los que en la región, en su gran mayoría son producidos por negligencia, Es así como uno de los objetivos es capacitar y educar a la población para no generar siniestros de magnitud. El aumento de financiamiento en términos generales permitió contratar a más brigadistas, aumento de recursos aéreos y brigadas nocturnas.

A la fecha, todas las brigadas diurnas ya están operativas, mientras que las nocturnas comenzarán a trabajar a partir del mes de diciembre. La directora recordó que en Chile más del 95 por ciento de los incendios forestales son provocados por el hombre, siendo en la región de O’Higgins una causa importante la negligencia y la irresponsabilidad. El objetivo es trabajar en ello, concientizando a la comunidad, limpiando la vegetación, no arrojar colillas de cigarro, no arrojar basura en las quebradas, así como no trabajar con elementos que puedan generar chispas. Hizo un llamado a que si se está en presencia de un posible incendio forestal llamar de forma inmediata al número 130.

“Acá en la región tenemos una gran cantidad de incendios que se generan por negligencia, sobre un 80%, por lo tanto, nosotros creemos que la prevención, la educación y la capacitación, es lo más importante. Si bien es muy malo que los incendios sean por negligencia o por irresponsabilidad, nos da una luz de esperanza, si nosotros trabajamos en el fortalecimiento de esta herramienta, podemos traspasar la conciencia, saber que debemos prevenir un incendio forestal antes de que este ocurra”.

Plan Regional de Protección Contra Incendios

Luego de la primera reunión técnica en el sector de Cardonal de Panilonco, comuna de Pichilemu se realizó la ceremonia de presentación del Plan Regional de Protección Contra Incendios correspondiente al período 2023-2024 de la región. En la oportunidad, el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López, destacó el plan impulsado por el Gobierno, enfatizando en la prevención, la mitigación y el combate de incendios que contempla medidas como el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) que reemplazará a Conaf y, se convertirá en su sucesor legal. Además, actualizar diversos instrumentos para la prevención y mitigación de los incendios forestales y rurales; así como también, más de 148 mil millones de pesos, recursos para el 2023-2024, convirtiéndose en el mayor presupuesto que el país ha dispuesto para la prevención y combate de incendios.

En relación a esta nueva temporada de incendios forestales, el delegado presidencial de O´Higgins, Fabio López, señaló que, “hemos decidido estar acá, porque es un lugar que durante la temporada pasada sufrió varios incendios forestales y el estar acá implica más allá de poder dar cifras y poder decir todo lo que se ha aumentado en mayores recursos, es hacer un fuerte llamado a la prevención. Ningún recurso tanto humano como físico va a ser suficiente si es que las personas tienen una conducta negligente respecto al manejo del fuego. Además, queremos hacer un fuerte llamado a la comunidad, para tener una conducta responsable respecto al fuego, al manejo de este, no hacer asados cuando hay vientos o está la alerta de un botón rojo, tampoco hacer trabajos con máquinas que generen chispas cerca de vegetación, debido a que puede generar un incendio. Más de un 80% de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre y la mayoría de estos por negligencia”.

Para el seremi de Agricultura, Cristian Silva, “se ha hecho un aumento importante en el presupuesto para el combate de los incendios forestales, este año hemos aumentado el presupuesto en un 47% que nos permite tener más brigadistas y más aeronaves en el combate de incendios forestales. Hemos estado reunidos contantemente, con Senapred, el Delegado, y los seremis, todos articulados poder evitar los incendios y que esta sea una buena temporada”.

En tanto, el Director Regional de Senapred, Marcelo Montesinos, sostuvo que estuvieron cada una de las organizaciones, instituciones, organismos, competentes en la materia referida a esta variable de riesgo, que son los incendios forestales. “Hemos podido comprobar, nuevamente, cómo estamos preparados, cuáles son nuestros niveles de coordinación, cómo se está llevando a cabo la planificación para el combate de los incendios forestales en la región, lo que nos ha permitido tener la tranquilidad de que estamos trabajando en equipo, para poner todos nuestros recursos a disposición”.

SEMINARIO INFORMATIVO

Dentro de las labores educativas, recientemente el Cuerpo de Bomberos de Rancagua conjuntamente con la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Rancagua organizaron en el Teatro Regional, Lucho Gatica, un Seminario de Incendios Forestales e Interfaz 2023- 2024, oportunidad en la que las exposiciones estuvieron a cargo de Senapred, Conaf, Samu, Punto Focal de Bomberos de Chile, entre otras. El objetivo fue sensibilizar a la comunidad y entregar información respecto al cambio climático y las labores para prevenir eventuales incendios forestales en la ciudad.

En la instancia, que también contó con la participación de delegaciones de Bomberos de Rancagua y la región de O’Higgins, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, destacó el enorme trabajo y compromiso de las y los Bomberos, quienes diariamente realizan un invaluable trabajo para la comunidad.

Asimismo, el alcalde entregó en comodato, en nombre de la Municipalidad de Rancagua, un dron al Cuerpo de Bomberos de Rancagua, proporcionándoles una herramienta tecnológica de alta gama que les permita mejorar su capacidad de respuesta y trabajar de manera más efectiva en las emergencias que ocurran en la ciudad, como incendios forestales, operaciones de búsqueda y rescate, entre otros.

En el seminario estuvieron presentes el delegado presidencial, Fabio López; presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field; presidente Bomberos O’Higgins, Juan Luis Fabia; superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Raúl Montecinos; consejero regional, Mauricio Valderrama, concejal Carlos Arellano, Teniente Coronel de Carabineros, Luis Rebolledo; director regional de Senapred, Marcelo Montesinos; directora regional de Conaf, Mercedes Jorquera; encargados de emergencias de las distintas comunas de O’Higgins, comités de seguridad y voluntarios de Bomberos.