¿Qué fue de los protagonistas de «Friends»?

“Hola, me llamo Matthew, aunque quizá me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto”. Así arranca Matthew Perry su libro autobiográfico, “Friends, Lovers and The Big Terrible Things”, en el que relataba, entre otras cosas, su larga lucha contra la adicción a los opiáceos y al alcohol.

El libro se publicó el 1 de noviembre de 2022. Y apenas un año después, el 28 de octubre, el actor fue encontrado muerto, a sus 54 años, en la bañera de hidromasaje de su domicilio… Todavía se desconocen las causas exactas, pero la trágica noticia ha conmocionado al mundo.

Y es que Matthew Perry fue el encargado de dar vida a Chandler en la serie “Friends”, una de las más famosas de su generación y que años después sigue generando interés y despertando la nostalgia.

“Nuestros corazones están destrozados. Gracias por estar siempre para nosotros, gracias por hacernos reír a carcajadas, gracias por ser nuestro amigo”, son las palabras que, a través de X, han emitido desde la cuenta latinoamericana de la productora Warner Channel, responsables de la serie, al enterarse del repentino fallecimiento de Perry.

Matthew Perry ha dejado un legado de amistad y sonrisas, y su recuerdo y el de Chandler son indudablemente imborrables. Como lo son las huellas del resto de sus compañeros de reparto, esos que, en sus propias palabras “nunca le dejaron solo”. Así ha continuado la historia de cada uno de los actores de “Friends”.

JENNIFER ANISTON.

Las actrices estadounidenses Courteney Cox (izq) y Jennifer Aniston (dcha) dos de las protagonistas de la serie «Friends». EFE/ Paul Buck[]

La encargada de dar vida a Rachel es, sin duda, la que “mejor” carrera ha tenido desde que finalizó la serie, trabajando en todo tipo de películas, especialmente en comedias románticas.

“Rock star” (2001), “Bruce Almighty” (2003), “Derailed” (2005), “Love Happens” (2009), “Horrible bosses” (2011), “We’re the Millers” (2013), “The Yellow Birds” (2017) o “Murder Mistery” (2019), o la serie “The Morning Show” son algunos ejemplos.

En cuanto a su vida personal, su relación más conocida fue la que mantuvo con Brad Pitt, con quien empezó a salir en 1998, se casó en 2000 y se separó en 2005. No obstante, Jennifer Aniston ha mantenido diversos amoríos, la última de ellas con Justin Theroux, de quien se separó en 2018.

COURTENEY COX.

La actriz detrás de Mónica Geller, Courteney Cox, es otra cuya carrera estuvo llena de altibajos, pero no por ello no se ha mantenido siempre presente, ya que también ha sido productora y directora.

Además de participar en todas las películas de la saga “Scream”, incluyendo la última entrega, “Scream 6”, este último año; ha trabajado en otros filmes como “November” (2004), “Bedtime Stories” (2008) o “Mothers and Daughters” (2016) y en series como “Dirt” (2007-2009), “Scrubs” (2009) o “Cougar Town” (2009-2015).

En su vida personal, estuvo con Michael Keaton de 1989 a 1995; y en 1999 se casó con su compañero de “Scream”, David Arquette, con quien tuvo una hija, pero se separaron en 2012. Desde 2014 sale con Johnny McDaid.

DAVID SCHWIMMER.

David Schwimmer, conocido por su paso por la serie «Friends». EFE/PAUL BUCK

El compañero romántico de Rachel en la ficción al dar vida a Ross no siguió los pasos de Aniston. Y es que, aunque siguió trabajando eventualmente como actor, desde un principio mostró su inclinación a ponerse detrás de las cámaras como director.

De hecho, David Schwimmer dirigió 10 episodios de la propia “Friends”. Además, ha dirigido varias películas y series como “Run, Fatboy, Run” (2007), “Little Britain USA” (2008), o “Trust” (2010).

En el amor, su más longeva relación fue con la fotógrafa Zoe Buckman, con quien comenzó a salir en 2007. Se casaron en 2010 y tuvieron una hija en 2011, pero se separaron en 2017.

MATT LEBLANC.

Matt Leblanc, que daba vida a Joey Tribbiani, es el actor que continuó, para sorpresa de todos, interpretando a su personaje más allá de “Friends”. Porque hubo un “spin-off”, “Joey”, que se grabó por sorpresa y se emitió de 2004 a 2006.

Después de eso, estuvo un tiempo apartado de las cámaras, pero en 2010 regresó para Episodes”, otra serie de comedia en la que se interpretaba a sí mismo. También trabajó en “Man with a plan” (2016-2020) y el programa “Top Gear” (2016-2019). En el cine, ha actuado en películas como “Charlie’s Angels” (2000) o “Lovesick” (2014).

En cuanto a su vida amorosa, estuvo casado con Melissa McKnight de 2003 a 2006 (tuvieron una hija en 2004), mantuvo después una relación con su compañera en “Joey”, Andrea Anders, de 2007 a 2015; y desde 2016 sale con Aurora Mulligan.

LISA KUDROW.

La encargada de dar vida a la extravagante Phoebe posee además el historial amoroso más estable de todos sus compañeros de reparto: desde 1995 está casada con Michel Stern, y tienen un hijo.

En cuanto a su vida profesional, su carrera estuvo marcada por algunos altibajos, pero también por perseverancia. Y es que, al igual que Schwimmer, no solo se ha dedicado a la actuación, sino que también ha sido creadora y guionista.

Dos de sus creaciones fueron las series “The Comeback” (2005-2014) y “Web Therapy” (2008-2015). También ha trabajado en películas como “P.S I Love You” (2007), “Paper Man” (2009), “Neighbous” (2014) o “Better Nate Than Ever” (2022).

El actor Matthew Perry, fallecido el pasado 28 de octubre, en una imagen de archivo. EFE/ANDREW GOMBERT

MATTHEW PERRY.

Antes, durante y después de “Friends”, la carrera de Matthew Perry (encargado de dar vida a Chandler) fue bastante fructífera, como actor y también como escritor y guionista, creador, y productor.

Destacan sus papeles en “The Whole Nine Yards” (1999), “The Kid” (2000), “The Ron Clark Story” (2006), “Numb” (2007), “Birds of America” (2008), “17 Again” (2009) “Mr. Sunshine” (2011), “Go On” (2012-2013) o “The Odd Couple” (2015-2017).

En cuanto a su vida personal, fueron conocidas sus relaciones con Julia Roberts, Yasmine Bleeth, Lauren Graham y Lizzy Caplan. Su última pareja fue Molly Hurwitz de 2020 a 2021. Una vida y carrera tristemente salpicadas por su adicción a los opiáceos y al alcohol, y por varios problemas de salud derivados de ello.

Y es que Matthew estuvo varias veces en rehabilitación, tuvo pancreatitis, fue sometido a una colostomía y conectado a soporte vital en varios momentos de su vida: “Éramos como los pingüinos: cuando uno de nosotros estaba enfermo o herido, el resto le respaldaban”, dijo de sus compañeros de reparto en su autobiografía.

Ahora ellos, junto al resto de fans de “Friends” y todo el mundo del cine, dan un último adiós a Chandler: Descanse en paz, Matthew Perry… Tu recuerdo y tus lecciones sobre la amistad serán eternas.