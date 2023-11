El análisis de Mauricio Valdivia tras competir en Santiago 2023

(FOTOS: Héctor Vargas). Emociones a mil fue las que vivió el renguino Mauricio Valdivia el sábado en el Estadio Nacional. El fondista compitió en la final de los 3.000 metros con obstáculos completando la prueba en el puesto 11 con un crono de 9:11:27, cita que tuvo en el podio al canadiense Jean-Simon Desgagnés, al estadounidense Daniel Michalski y al colombiano Carlos San Martín.

Luego de la competencia, el atleta de la región de O’Higgins dialogó con El Rancagüino respecto a las sensaciones que le dejó la carrera. “Al principio estaba súper bien, muy suelto, cómodo y desde los 1.500 en adelante me dolió bastante, se me cayó el ritmo, me empezaron a pasar, no pude mantener”, dijo.

Así mismo, apuntó que “independientemente de la marca y del lugar, disfruté la carrera. Todo el público alentándote, mi familia, gente de Rengo que vino. Fue un proceso largo, lo disfruté”.

Junto con ello, recalcó que el correr ante 40 mil espectadores fue gratificante. “Miles apoyándote, alentando a los atletas chilenos, también a los otros países. No lo había vivido nunca, en los ODESUR era parecido, pero sin duda que lo disfruté”.

Ahora, para Valdivia, vendrá un par de semanas de descanso para luego volver a enfocarse, pues en 2024 está el Torneo Iberoamericano y nuevamente viaje a Europa.