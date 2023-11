Senador Juan Luis Castro: “Desafíos en salud, presupuesto y el peligro del fentanilo en la región»

De diversos temas, especialmente en el área de salud, conversamos con el senador Juan Luis Castro, quien nos adelantó que esta semana será clave en torno a las desvinculaciones post Covid, ya que el gobierno debe presentar nuevamente ante el parlamento el presupuesto de Salud que por esta y otras razones fue rechazado, al mismo tiempo el también médico se mostró preocupado por el uso como droga que en nuestra zona se le está dando a un fuerte medicamento de uso hospitalario, cuyo mal uso puede causar incluso la muerte.

De este y otros temas conversamos con el senador en los estudios de El Rancaguino tv (la entrevista completa en nuestro canal de youtube).

Usted fue un fuerte opositor a la medida del gobierno en torno a desvincular al personal de salud que había sido contratado a raíz de la pandemia. ¿En que va ese tema?

Es una situación muy dramática que no ha cambiado. Es una decisión del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Se lo he planteado incluso al Presidente de la República. Es un grave error.

Aquí en la zona son 400 funcionarios aproximadamente, que no se dedican al Covid entraron en alguna época por eso pero están en pabellón están en Urgencias, en lista de espera de especialidades. O sea gente que trabaja todos los días para mejorar la calidad de la atención del público.

La próxima semana va a ser clave porque la discusión de presupuesto entre martes y miércoles la comisión mixta tiene que venir el gobierno con una nueva partida porque ya le rechazamos la anterior, que venía justamente con este problema. Entonces yo no pierdo la esperanza porque aquí hacemos muchos parlamentarios, no soy yo solo, que hemos dicho que mientras haya despido a la gente en la salud pública no estamos dispuestos a aprobar un presupuesto para la salud que sea por debajo de la expectativa.

Bueno y este no ha sido el único problema que ha tenido en el presupuesto el gobierno tuvo que poner marcha atrás rápidamente por ejemplo con el tema de bomberos.

Anuncios

El tema bomberos venía a consecuencia de la restricción que hay, que yo encuentro razonable, a los gobiernos regionales respecto del de la ruta del dinero. Es decir de todo el “caso convenios” pero era un efecto colateral indeseado afectar a bomberos y por eso me alegro que lo hayan repuesto porque era absurdo golpear a la institución más prestigiada y necesitada de Chile solo por un problema del del mecanismo de traspaso a través de los gobiernos regionales.

Eran dos aristas distintas pero se solucionan las dos una era el descuento directo de 3000 millones de pesos al presupuesto nacional y el otro la circular 20 del Ministerio de Hacienda que ahora se arregló a través de la compra de polizas de seguro en vez de boletas de garantía.

Lo importante que bombero aparece normalizado por lo menos los presupuestos originales.

Volviendo con salud. El día viernes titulamos que los gremios están complicados por la presunta salida de la directora del Hospital Regional Y es raro ver a todos los gremios Unidos defendiendo un director.

No estoy interiorizado de lo que ha sucedido ahí, pero esto no tiene que ver con la gestión sino que al parecer tiene que ver con una información que emana de la Contraloría que tiene que ver con la sucesión de los cargos de alta dirección pública. Porque aquí hay un orden jerárquico, entonces creo que eso tendrá que explicarlo el Servicio de Salud en detalle. Pero desde mi punto de vista no hay problemas de gestión en la actual directora, que además ha hecho una buena tarea pero sí al parecer los problemas que emanan de la Contraloría en cuanto a la a la al orden de prelación de los nombramientos mientras no se ocupa el cargo titular, porque ese cargo fue declarado desierto el año pasado y ahora está en subrogancia. Tiene que haber un concurso nuevo que ya está en marcha.

Lo que cuestiona la Controlaría es que la doctora no tiene el contrato a tiempo completo y que debe ser un funcionario a tiempo completo el director. Pero eso soluciona cambiando el contrato .

Si es que las partes están de acuerdo. Yo no lo sé, por eso prefiero no ahondar en ese punto porque lo tiene que aclarar el Servicio de Salud.

Siguiendo con el tema presupuestario, cómo se ve este tema para nuestra región.

Yo creo que el tema presupuestario en general es restrictivo. Ahora en los grandes temas, que son los temas agrícolas, el agua, los temas mineros, de seguridad pública en general son aspectos que van en mejoría No todo lo que uno quisiera porque estamos en un momento difícil de la economía pero yo diría que eso lo vamos a ir clarificando en la semana y la siguiente que son las claves Por qué son claves porque la comisión mixta que son 22 parlamentarios 11 senadores y 11 diputados le dan finalmente un visto bueno o no a todas las partidas presupuestarias; y ahí estamos los tres senadores en general bastante coincidentes en la necesidad de proteger la región(…) en segundo lugar el tema yo diría el tema educación aquí nos toca porque el SLEP Colchagua -que es el único vigente en nuestra zona- está también sumido en una tremenda crisis con informe adverso de Contraloría, con proceso de destitución del director actual. Parece ser como la sinopsis de un problema mucho más extendido que solo Atacama y que nos toca a nosotros y que con justa razón yo comparto lo que han pedido algunos parlamentarios -sobre todo la Comisión de Educación- de prorrogar la entrada en vigencia los nuevos SLEP, aquí recordemos que viene Cachapoal con varias comunas más

Anuncios

Detenerse un poco…

Yo creo que hay que detenerse un poco, porque el desfinanciamiento de hoy de los municipios no puede acrecentarse después con los SLEP. Recordemos que hay un problema, que es que la intervención del Ministerio de Educación es una intervención que tiene que ser muy general porque las autonomías que se le dio a los Servicios Locales, lo que hace que la contrapartida de la crisis es que no puedan venir otros intervenir. Cosa que es rara porque finalmente Educación Pública o sea uno entiende que es el Estado, y si no son los municipios tiene que ser el Estado de algún modo. Entonces Bueno ahí lo de Atacama yo creo que es emblemático y nosotros tenemos un punto aquí oscuro que es Colchagua.

¿Parar cuánto? Un año…

Un año más por lo menos, se pidió dos, pero por lo menos uno sería razonable (…) Esto lo he hablado con la seremi también de educación Alison Hadad, no están las condiciones claramente ni en Cachapoal, menos lo estuvieron en Colchagua en su minuto. Entonces creo que esto es muy delicado porque primero nivelemos hacia arriba el financiamiento municipal hoy día es débil y luego veamos cómo hacemos un traspaso ordenado.

COVID

Hemos visto últimamente que han subido levemente la las cifras de Covid. Hay llamados un poco débiles, pero llamados de la autoridad a nuevamente a las vacunaciones.

Estamos teniendo casi 300 o 400 contagios la semana en el país. Aquí también proporcionalmente se ha dado un repunte no digo pandemia pero es un repunte Este es un virus no estacional, está en toda época del año y se ha hecho un llamado a ciertos grupos a poder vacunarse. La última vez que nos vacunamos en la quinta dosis bivalente fue en octubre del año pasado entonces las personas mayores de 80 años, el personal de salud, los enfermos crónicos; hipertensos, diabéticos asmáticos de cualquier edad. Las personas con cáncer, las personas que consuman corticoides por enfermedad neológica. Todos ellos ya ahora debieran empezar la revacunación de la dosis bivalente que es la que tuvimos el año pasado que dura 6 meses 8 meses (…) yo lo quiero enfatizar porque me parece que este es el momento de tener una protección desde aquí hasta el inicio del otoño por lo menos de manera tal de que no tengamos caso graves o fatales.

Todo indica que por COVID nos vamos a tener que vacunar todos los años, al igual que con la influenza

Es así. yo creo que hay que adaptarse los virus son parte del fenómeno del mundo(…) yo sé que ha habido fatiga, cansancio, pero la última vez que nos vacunamos con el calendario entero fue hace un año y ahora hay que tener ya en esta perspectiva sin pandemia, pero con un virus COVID que existe pero que puede mutar también. Hay que tener la protección de la dosis que yo sugiero volver a colocarla nuevamente, en el momento que se cumple un año del anterior.

NUEVA DROGA

Para ir cerrando, pero para no salir tanto del tema de la salud, está ingresando una nueva droga a la zona.

El fentanil es un medicamento que se usa en las clínicas y hospitales. Me tocó mucho usarlo en el hospital Barros Luco. Es un potente analgésico se usan los politraumatizados, en cuidado intensivo

la gente conectada a ventilación mecánica, pero está reservado a ese ámbito sin embargo el mundo del narco detectó efectos excitantes. Efectos placenteros con muy pocas dosis de fentanilo inyectable y por eso aquí se produjo lo que ya en Estados Unidos viene hace dos años, que es una oleada de tráfico. Porque es un producto barato, es un producto muy potente, muy adictivo porque produce un efecto ascensor la persona ya por 2s 3 horas desde que lo inyectó tiene un efecto del placentero extremo luego una caída al llamado aletargamiento o zombie que puede Incluso en casos graves llevar un paro respiratorio.

Anuncios

Hay una adicción química evidente.

Claro porque esta esta sustancia toca directamente ciertos neurotransmisores cerebrales que son los que generan la dependencia absoluta prácticamente. Porque esto, es casi 100 veces más que la morfina, 50 veces más que la heroína. O sea es muy muy potente y por eso aquí hay una alerta que ya está en Chile. Las autoridades tienen que tomar medidas muy drásticas porque este es un medicamento y por lo tanto si hay mercado negro desde un hospital o clínica hacia el mundo ilícito o importación como se detectó en estos días desde Argentina, o que laboratorios clandestinos fabriquen el frentanilo son todas las puertas que están hoy día abiertas ante este peligro.