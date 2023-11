Celestes ya piensan en la Unión Española

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Después de los esfuerzos realizados en las últimas semanas en el terreno laboral o académico, ahora notas un gran cansancio debido sin duda al desgaste físico y mental. Aunque los resultados todavía no han llegado, te verás muy bien recompensado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Estarás pendiente del teléfono o el correo electrónico, esperando ese contacto que se hace de rogar. Es posible que hayan olvidado esa cita, pero no debes precipitarte y mostrar más interés del que realmente tienes. Espera con tranquilidad.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El día te irá mucho mejor su luces un sonrisa, aunque en tu interior no estés para mucha fiestas. Pero no debes incrementar ni tu malestar ni tus problemas haciendo que los paguen quienes no tienen ninguna culpa.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si trabajas en algún sector en el que los errores son difíciles de reparar, extrema las precauciones en esta jornada, ya que no has descansado lo suficiente y no estarás concentrado al cien por cien.

LEO (23 julio-22 agosto).

Hoy te convendría echar la vista a atrás para valorar si las decisiones que tomaste han funcionado o no. En todo caso, no te agobies porque siempre vas a tener la oportunidad de mejorar o rectificar alguna de ellas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si estás en estos momentos libre en lo sentimental, no debes cerrarte a una nueva relación si tienes el pálpito de que ahí puede haber algo bueno, aunque todos los elementos prácticos que entran en juego te lo dificulten.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La llegada de fondos a tus cuentas corrientes seguirán estables por el momento, pero te moverás con soltura para reducir el monto de algunas facturas y eliminar gastos fijos innecesarios, de forma que contarás con algún dinero extra en breve.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Podrías encontrar hoy en una reunión de amigos con buenos contactos que te vendrían muy bien para ese cambio laboral que necesitas y que parece no llegar nunca. Si vienen avalados por tus amigos, tendrás que fiarte de ellos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Día dedicado a las compras útiles; aunque el precio no supondrá un inconveniente, porque lo más importante es la calidad, seguramente encontrarás algún chollo para tu domicilio o para llevar a la casa de vacaciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Puede que comiences a sentir el agobio que produce tener cada vez mayor grado de compromiso con la pareja, y reflexionarás sobre ello en unas horas de soledad que te tomarás hoy. En todo caso, puedes tomarlo con calma y hablarlo con la otra parte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy amanecerás muy inquieto y con ganas de moverte continuamente. Es posible que, si tienes oportunidad, te entregues a alguna aventura desconocida sin plantearte el punto de retorno a tu vida diaria. Posibilidad también de hacer nuevos amigos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Aunque veas ahora el horizonte muy negro, piensa que tienes capacidad para salir adelante de una situación que tú estás haciendo morbosa. Procura pensar en otras cosas y ser más optimista. Ten cuidado con las corrientes de aire.