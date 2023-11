Deportes La Serena vs Deportes Temuco EN VIVO, Primera B 2023 liguilla de ascenso cuartos de final ida: relato MINUTO A MINUTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Vivirás hoy excelentes momentos para afianzar tus relaciones amistosas, de amor y laborales. Serás esa persona con la que nadie es capaz de enfadarse y para la que todo el mundo tiene una buena palabra.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Vivirás momentos muy favorables para estudios relacionados con las bellas artes, viajes de placer, visitas a tu ciudad…. Todo ello favorecerá el desarrollo de ideas y proporcionará proyectos nuevos con los que abrir nuevos campos a tu futuro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Definitivamente, las diferencias familiares te sacarán hoy de tu rutina, y será algo que hasta agradezcas, pues te permitirá al menos moverte un poco y activar el cuerpo y la mente. Bien con tu pareja.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy surgirá una sorpresa en tu vida sentimental que te colmará de alegría compartida con la persona amada. En el trabajo tendrás una jornada algo rutinaria y vacía de contenidos atractivos. No se te hará demasiado pesada.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te sentará muy bien esa actitud alegre y receptiva que has adoptado últimamente en tu relación con los compañeros de trabajo. No hay por qué ser desagradable con las personas, por mucho que el entorno lo facilite.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Del mismo modo que algunos amigos pueden aprovecharse más de la cuenta de tu generosidad, tu idealismo puede causarte problemas en el terreno del amor. Debes ser más cerebral a la hora de entregar tus sentimientos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes buscar a toda costa la serenidad, tanto en tu vida pública como privada, sobre todo procurar que ésta última no reciba los peajes que no quieres o no puedes pagar en la primera. Un pequeño desengaño te lo hará ver claro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es posible que te alejes de una persona querida, sin conocer los motivos reales. Tendrás la oportunidad en estos días de conocer más cosas sobre sus inquietudes y sus motivaciones. Se estabilizan los problemas de salud.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Buen momento para aceptar la ayuda que te puedan ofrecer para mejorar en tu empleo o estudiar posibilidades de cambios. Si estás buscando trabajo, las aparecerán más opciones de las que normalmente suelen atender.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Mal día para las relaciones laborales, no conseguirás conectar con el sentimiento del grupo no ellos tendrán la paciencia de escuchar tus puntos de vista. La mejor táctica en tu caso es atrincherarte y esperar mejores condiciones para tus intereses.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si te estás recuperando de una ruptura sentimental, es un buen momento para estabilizar tus sentimientos: encontrarás con quién compartir tu tiempo libre y algo más. En todo caso, no te sometas a riesgos innecesarios a las primeras de cambio.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Aunque tu impulso sea aprovechar las oportunidades al vuelo, debes pensárselo primero, en especial si te relaciones con el arte, la literatura o el espectáculo; tómate un tiempo de reflexión y el éxito será más duradero.