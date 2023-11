Essbio activa alerta preventiva ante nuevo evento meteorológico  que afectará a la región

Consultado sobre los trascendidos sobre un eventual pago de rescate en el caso del empresario rancagüino secuestrado ayer, el delegado Presidencial Fabio López no descartó ni confirmó esta situación. “La verdad es que eso es parte de lo que se está investigando, no me puedo referir al hecho. Hay distintas informaciones, distintas líneas investigativas (….) no me puedo referir por el secreto y el celo con que se tiene que llevar esta investigación”, señaló

Ante la insistencia de los periodistas sobre si se podía confirmar o descartar que los delincuentes tenían retenido al empresario, el representante del presidente en O´Higgins señaló que “eso es lo que se está investigando, a lo que me puedo referir es al tremendo despliegue que está desarrollando Carabineros de Chile desde el minuto uno, primero con personal de la zona y luego reforzado con personal de 0s9 de carabineros, medios aéreos(…)la verdad se están haciendo todos los esfuerzos para poder dar con el paradero de esta persona(….) aquí no se descarta ninguna hipótesis por parte de los investigadores.

Además el Delegado señaló que se están realizando diligencias tanto en la región como fuera de ella.

Desde una arista un poco más política anunció que como Ministerio del Interior prontamente presentaran una querella en este caso. “No es posible que estemos normalizando este tipo de situaciones. El secuestro es un delito, que tiene una de las penas más gravosas en nuestra legislación y precisamente el gobierno del presidente Boric ha presentado reformas que han endurecido las penas de este delito, por lo tanto las personas que se animen a hacer este delito que en Chile los vamos a perseguir. Acá es un delito muy, muy gravoso, que tiene una pena de cárcel altísima y por lo tanto eso es lo que tiene que trascender, eso es lo que tenemos dejar sentado y que no podemos normalizar.” Dijo el Delegado.

Escuche el audio completo: