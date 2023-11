Vendían motocicletas robadas por redes sociales

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Momentos de gran armonía a tu alrededor, ya sea en la familia a en tu trabajo, sobre todo si trabajas en un ambiente de confianza. Compartirás grandes momentos con la persona que te ama.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tus nervios estarán a flor de piel, sobre todo a nivel profesional. Cuida el estómago y controla el estrés en la medida de lo posible. Personas cercanas a ti necesitarán tu ayuda y deberás estar a la altura. Cambios en tu vida sentimental.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aprende a valorar a cada uno en su justa medida; a veces demuestras una actitud intolerante de lo más fastidiosa, y pagas el pato con quienes menos lo merecen. No deberías olvidar que la mayoría de las personas tienen cosas buenas que ofrecer.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Todo transcurrirá plácidamente su consigues dominar tus prontos y actúas con diplomacia y tacto. El desconcierto te rodeará cuando compruebes que nadie pone el menor inconveniente a tus planes.

LEO (23 julio-22 agosto).

No permitas que las turbulencias de tu vida personal interfieran en tu rendimiento en el trabajo. De lo contrario, es más que posible que acabes envuelto en discrepancias con tus jefes, y eso es lo último que necesitas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Dificultades para adaptarse a las diferencias sociales o de cultura, especialmente si te encuentras de viaje fuera de tu país. Si estás en casa, una reunión o una cita puede verse truncada por kilómetros de separación mental entre los asistentes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sentirás especialmente seguro al comenzar cualquier tipo de ocupación profesional, ya que tu capacidad intelectual y creativa estará por las nubes. Tus superiores sabrán valorarte. Aunque el amor se te resiste, pueden surgir sorpresas agradables.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La monotonía y la falta de expectativas están haciendo mella en tu carácter, habitualmente más alegre. No pienses que es demasiado tarde, siempre puedes cambiar determinados aspectos de tu vida. El trabajo no debe condicionarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Por aquello de nadar y guardar la ropa, debes tener especial cuidado con los gastos extraordinarios. No está la cosa para alardes, y teniendo en cuenta amargas experiencias pasadas, no te vendría mal adoptar una actitud de ahorro.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los astros te traen felicidad en forma de compenetración total con tu pareja. Si estás libre en estos momentos, los amigos alegrarán tu vida, pero no descartes que uno de ellos entre en tu corazón.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás que dominar los nervios si quieres disfrutar plenamente de un reencuentro próximo; la ansiedad por volver a ver a esa persona puede hacerte sufrir trastornos estomacales. Céntrate en terminar tareas que llevabas tiempo sin atender y serán un buen alivio.