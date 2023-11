Bomberos de Mostazal adquieren nuevo equipamiento para próxima temporada de incendios.

Con la adquisición de un detector de gases, chaquetas de rescate vertical y guantes especializados para bomberas, la Segunda Compañía de Bomberos de Mostazal se prepara para la temporada de incendios forestales 2023-2024, ello gracias a un aporte realizado por la empresa Colbún, a través de su Central Candelaria.

En cuanto a los nuevos materiales, hasta el momento las mujeres pertenecientes a la compañía no contaban con un equipo especializado, por lo que esta indumentaria les permitirá atender misiones de emergencia de manera segura y eficiente. Así lo explica María Paz Ibarra, directora de la Segunda Compañía de Bomberos de Mostazal. “A las bomberas no les llega un material especial, tenemos que usar el de los hombres, y obviamente las tallas de ellos son más grandes. Así que, respecto al tema de los guantes, es algo que nosotras no teníamos, ninguna bombera contaba con ellos”.

Asimismo, Ibarra valoró de forma positiva el aporte, sobre todo frente a una temporada de incendios compleja que se proyecta para los próximos meses. “Estamos conscientes de que esta temporada de incendios forestales se viene mucho más fuerte, así que nos estamos anticipando a esa situación. También todos los bomberos están conscientes de ello, y agradecidos porque quizás sin este aporte, nosotros no hubiéramos podido adquirir los insumos”, sostuvo”.

Cabe destacar que parte de los recursos donados se utilizaron también para renovar el sistema de iluminación del cuartel, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo dentro de la institución.

Finalmente, Gonzalo Palacios, jefe de Asuntos Públicos y Comunicaciones Zona Norte de Colbún, destacó la iniciativa que refleja el compromiso de la empresa con el resguardo de la comunidad y su entorno. «Este aporte a la Segunda Compañía de Bomberos de Mostazal busca garantizar que sus miembros puedan operar de manera más segura y eficaz durante sus diversas misiones, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y manteniendo su labor fundamental en las comunidades donde están presentes».