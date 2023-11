Juan Ramón Godoy: “Voy a ser candidato independiente”.

Si bien las noticias en las últimas semanas no necesariamente han estado en el ámbito político, o si lo han estado ha sido en torno al plebiscito constitucional a fines de octubre ocurrieron una serie de hechos que se relacionan con las elecciones de alcaldes del próximo año. En este sentido hace un par de días les informábamos de las renuncias del Delegado Presidencial de Cardenal Caro Carlos Cisternas, de la seremi del Trabajo Doris Rodríguez, y la de los Consejeros Regionales Edinson Toro, Yamil Eltit, y Juan Pablo Diaz todos para ser candidatos a alcaldes. Es que la ley establece que los ministros, subsecretarios, seremis y cores que quieran postular a dirigir una comuna deben renunciar un año antes de la elección.

Esa misma ley establece además que quien desee postular como independiente, o por otro partido político, también debe renunciar a su militancia un año antes de la elección. Es la llamada “ley anti díscolos”.

De esta última situación fue parte Juan Ramón Godoy quien renunció al partido socialista, tienda de la cual estaba suspendido en su militancia. Godoy aseguró que será candidato independiente en octubre de 2024. De sus razones para dejar el partido y de otros temas que afectan a la ciudad conversamos con el alcalde de Rancagua.

Hace un par de días la casona del Centro Español en Rancagua sufrió dos incendios en el mismo día. Entendemos que han existido variadas peticiones de los vecinos a que el municipio intervenga.

Primero, es lamentable la condición en que está la casona del Centro Español, un edificio parte de la historia de Rancagua. Sin embargo hay que aclarar algo de inmediato, es un terreno privado .

Eso tiene actualmente un directorio, nosotros desde el municipio de Rancagua siempre hemos tenido a la disposición la voluntad de poder ayudar justamente en este tema de emergencia el año pasado -con autorización- pudimos generar algunas medidas de mitigación como nos han pedido y solicitado los vecinos. Sin embargo acá hay una responsabilidad del privado, nosotros actualmente estamos notificando a todos los terrenos porque después de este sistemas frontales que tuvimos, los pastizales van a crecer tres veces más. Por tanto tenemos un plan de despeje en aquellos que les corresponden al municipio y bienes nacionales de uso público. Un llamado también al Serviu,

porque muchos terrenos son del Serviu y debe ser el servicio el cual también tenga esta media mitigación de limpieza. Nosotros el año pasado tuvimos una reunión con el directorio(del Centro Español) en algún momento ellos se comprometieron a traspasar este edificio del municipio, cosa que no se concretó. Nosotros insistimos para poder generar ahí un proyecto con financiamiento del gobierno regional y que nos permita hoy día tener este espacio para un fin comunitario; un museo también está dentro de los proyectos para poder recuperar el Centro Español, pero hasta el momento no podemos hacerlo porque es un terreno privado.

Es que el Centro Español ha tenido problemas con los registros de los accionistas

Exactamente no es un tema fácil. no es un tema que el directorio puede decir llegar y vender tienen que arreglar un montón de temas y es lo que nosotros estamos solicitando porque en definitiva -en simple- un municipio, un servicio público, no puede intervenir un terreno privado.

Pero que pasa con otros terrenos baldíos que hay en la ciudad, donde el dueño no es habido pero que también son una fuente peligro por los pastizales.

Nosotros hicimos un levantamiento a través de asesoría urbana donde ya tenemos el catastro, notificamos justamente a los dueños. Los estamos notificando a través de nuestra dirección de Seguridad Pública y también estamos ejerciendo acción a través de la dirección ambiental, dirección de gestión ambiental, para poder hacer esta limpieza sobre todo en aquellos puntos donde están colindando con viviendas.

Pasando a otro tema, hace poco fueron aprobados recursos para mejorar tres Cesfam.

Estuvimos junto al gobernador regional, también con dirigentes y dirigentas sociales de la ciudad de Rancagua, donde hay dos proyectos importantes que presentamos. El primero de conservación de los Cesfam 1 y 6. Sabemos la burocracia que existe para construir uno nuevo, alrededor de 7 años. Pero la comunidad no puede esperar la construcción de nuevos Cesfam, necesitamos tener conservación que va de mejoramiento de infraestructura pero también en equipamiento médico que va a permitir ir avanzando en una mejor atención para los vecinos y vecinas. Solo un dato, el Cesfam 1 “Enrique Dintrans” que está ahí en el sector poniente de Rancagua donde atiende además al sector rural de Rancagua, fue diseñado para atender a 20.000 personas actualmente atiende a 58 mil personas. Todos entendemos que el per cápita -porque el estado no se hace cargo de la salud primaria- el per cápita que hoy día recibimos son 10 mil 400 pesos, y con 10 mil 400 pesos se atiende a las personas, se hacen los exámenes y se entregan medicamentos. La claridad es que no alcanza y por lo tanto estos proyecto del gobierno con el gobierno regional que nos apoya, podemos mejorar la infraestructura y también equiparlos. Empezamos con el Cesfam 6, seguimos trabajando con el Cesfam 7, la construcción de Cesfam 7 y también tenemos presentado el Cesfam 3 (…) además de 14 proyectos FRIL. Nosotros necesitamos 50 hoy día nos aprobaron 14, lo agradecemos esperemos que haya una nueva remesa con más FRIL. Son iluminación, seguridad pública. Estamos iluminando con led en varios sectores que estaban con sodio, construcción de sedes sociales, recuperación de espacios públicos y semaforización. Dame 30 segundos, semaforización que no es llegar y colocar un semáforo no hay que hacer los estudios, casi el ministro tiene que firmar el semáforo de Rancagua lo cual habla del centralismo extremo que tenemos. Pero ya también hay proyecto de semaforización distintos puntos de Rancagua que vamos a ir anunciando ahí en detalle justamente para la tranquilidad de los vecinos que tienen estos proyectos que, además son con participación ciudadana.

¿Estamos hablando de nuevos Cesfam o ampliación de los actuales.?

Hablamos de Conservación, porque no podemos tener la construcción de un edificio de salud en 7 años , en cambio conserva es mejoramiento porque la urgencia está ahora (…)

Siguiendo con el tema del un poco del del per cápita que se repite en educación municipal Hasta el momento Rancagua ha sobrevivido por así decirlo de alguna manera y al mismo tiempo estamos viendo que los Servicios Locales de Educación están teniendo cada vez más problemas y hay muchos llamados políticos en este momento a retrasar el inicio de estos, donde Rancagua ya debería empezar a entregar sus colegios el próximo año (….) claramente Barranca, Colchagua entre otros SLEP que están hoy día no están dando abasto y no pueden administrar los colegios. Hay un temor propiamente tal de la de la comunidad que confía en la educación pública, creo que hay que hacer una revisión con respecto a la creación de los servicios locales de Educación y ver cómo efectivamente municipios que han administrado la educación se les puedan entregar recursos para poder mejorar la calidad de la educación. Porque actualmente lo que vemos es que va en retroceso en vez de avanzar la educación pública.

LA CORMUN

En ese sentido cuál es la situación financiera actual de la corporación municipal

Mira fíjate el caso de las corporaciones Échele una mirada al país el país hoy día hubo un cambio sustantivo en las corporaciones municipales. Las corporaciones pasaron a la ley de compra pública, empezaron a tener obligaciones como un servicio público y me parece pertinente. Me parece bien, pero ese cambio sin duda es un cambio complejo, porque de la noche a la mañana el funcionamiento de las corporación hoy día ya no es directo sino que a través de toda la normativa de del mercado público y eso sin duda retrasa.

La situación de la corporación es buena, e aquí ha existido mucho agorero del mal diciendo que la corporación está quebrada, la corporación no tiene recursos. Lo que ocurre es que hoy día los procesos administrativos son mucho más lentos y ahí es donde sin duda demora la gestión en las corporaciones municipales. Pero te das cuenta que en Tiltil ya hubo un problema, están cerrando colegios. En otras corporaciones municipales han tenido temas de sueldos, del pago previsional a los profesores, a los funcionarios de la salud. En Rancagua no ha pasado eso por qué porque hay un ordenamiento, pero también hay un compromiso y responsabilidad de las obligaciones que tiene la corporación municipal. Lo que sí hoy día con el decreto de la Contraloría establece de que es igual que un municipio, por tanto se demoran mucho más los procesos. No como ocurrió desde el año 82 hasta ahora con las corporaciones municipales del país. De hecho se reúnen este mes todas las corporaciones municipales de Chile también para hacerle un planteamiento porque muchas de ellas están entrando en crisis, por lo menos cinco corporaciones en Chile están en una crisis real, no artificial como la que se ha querido instalar acá en Rancagua.

La crisis a lo mejor no será real en este momento pero si se extrapola y se siguen las mismas condiciones va a llegar en algún momento

No, no porque en definitiva nosotros tenemos una planificación de un presupuesto además que está estipulado en base a las subvenciones que llegan a la Corporación pero sin duda haciendo frente al per cápita de salud. Recuerda que la Corporación es Salud , Educación, Cementerio y Bibliotecas. Pero hoy día hay una un orden justamente con respecto a los compromisos , se demoran más sin duda

Y cuánto es lo que tiene que poner extra el municipio de Rancagua cubriendo todos estos déficit

Ahí donde está el punto, el municipio en el ámbito de la educación no ha colocado recursos. Ha funcionado porque los procesos son los que se demoran, pero en el caso de salud se traspasaron cerca de 800 millones de pesos para poder hacer frente y tener la atención. Mira el plan de invierno, muchas veces una vez que pase el invierno y llegan los recursos en octubre, ahí hay un buen ejemplo.

Cuando se discute el per capita en el congreso, el presupuesto está anunciado que van a subir 300 pesos 300 pesos eso es lo que sube. No alcanza ¿qué haces con 300 pesos?, además de toda la población flotante que atendemos, que está fuera que está inscrita que por un tema de derecho de acceso a la salud estamos atendiendo, son cerca de 4000 migrantes que están en Rancagua (…)

Yo creo que la mirada del Estado tiene que ser distinta, que demos vuelta a la pirámide. Fortalezcamos la salud primaria, la prevención y la promoción de la salud.

Porque si no vamos a tener llenos los hospitales, llenas las listas de espera y otro punto que lo planteé en algún momento cuando estaba como Consejero Regional Por qué no está la autorización para que atiendan especialistas en salud en salud primaria, en los Cesfam. Perfectamente podrían disminuir las listas de esperas que llegan al Hospital Regional con un diagnóstico mucho más más cercano, un diagnóstico eficaz al principio. Pero tenemos listas de espera que son enormes. Hay un déficit de médicos.

RENUNCIA AL PS

Una pregunta un poco más del ámbito político. Usted renunció al partido socialista el 24 de octubre pasado

Yo creo que es un proceso reflexivo, yo lo que he planteado es un proyecto desde el principio, un proyecto ciudadano. Mi programa de ciudad fue levantado des desde la ciudadanía, desde el mundo de la centro izquierda, pero también un mundo ciudadano y lo que está justamente pendiente Es que hoy día los procesos del partido Socialista se demoraron. Yo lo planteé claramente aquí lo que yo voy a hacer es renunciar, porque voy como independiente porque eso fue lo que me motivó. Además, más allá del color político, al ser alcalde de Rancagua uno llega a los barrios y no pregunta el color político.

Pero acá yo lo que hago no es abandonar este proyecto de Centro izquierda de los partidos justamente que me colaboraron. De hecho es más, quiero agradecer a los militantes socialistas y pro socialistas por todos los llamados de teléfono. Siento que ese llamado de teléfono que tiene que ver con respaldo apoyo cariño porque acá lo que estamos nosotros planteando es que yo voy a ser un candidato que siempre ha representado a la centro izquierda y eso es el camino que vamos a recorrer en los próximos años.

Esta renuncia también tenía que ver con que usted estaba suspendido de su militancia y mientras esta situación durara el partido no lo podía llevar como candidato.

Exacto, y no hicieron además los procesos en los tiempos y forma . Entonces esta ley, esta ley anti discolo lo que hace es si usted quiere ir como como independiente tiene que hacerlo un año antes de la elección y eso es justamente la decisión.