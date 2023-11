Unión Española vs O’Higgins EN VIVO, Primera A 2023 fecha 27: relato MINUTO A MINUTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Simplemente no te propongas hacer nada interesante durante todo el día. No es la jornada de tu vida, así que si lo sabes ya desde primera hora de la mañana y no te pones nervioso por ello, mejor.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Aprovecha el domingo para descansar, ni más ni menos, los asuntos pendientes podrán esperar. Te convendrá prepararte para enfrentarte a una semana que, no te quepa duda, va a ser sumamente intensa en lo laboral y lo personal.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu imaginación va a hacer que hoy te muestres original y divertido, tanto en tu imagen como en tu comportamiento. Estarás muy influenciado por tu pareja, que no deja de mandarte mensajes de socorro en la relación. Buen momento para atenderlos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te atraerá poderosamente el influjo de una persona joven y entusiasta, de las que irradian ilusión y buenos sentimientos. No te dejes llevar por tu primer impulso y mira tus circunstancias te permiten estar en la misma onda.

LEO (23 julio-22 agosto).

No rechaces la opinión de los que tienes cerca, sobre todo de la familiar, pero decide por ti mismo qué es lo que más te conviene hacer. Hoy va a hacerse especialmente patente ese cordón de protección que los demás intentan mantener sobre ti.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las cuestiones domésticas te tendrán ocupado casi todo el día, con algunas reparaciones o instalaciones que ya no puedes aplazar más, pero al final del día tendrás momentos de relax con la familia o los amigos que te sabrán a gloria.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Atrás quedan esos pequeños achaques que te atormentaban últimamente. Ahora sí, tu estado de salud es estupendo, encontrarás la fortaleza, la vitalidad y la disposición de ánimo necesarias para acometer lo que te propongas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las cuestiones sentimentales ser verán hoy afectadas por lo económico; llegarán gastos imprevistos por uno de los miembros de la pareja que pueden ser malinterpretados por el otro. El diálogo será más necesario que nunca.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los astros te ayudarán a vivir días muy felices con tu pareja, aunque los asuntos familiares, sobre todo si tienes padres mayores, te reclamarán atención puntual. Un trabajo extra puede ofrecerte nuevos ingresos y la posibilidad de nuevos campos de acción en el futuro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Durante gran parte del día estarás protegido por la suerte, aunque quizá haya momentos en que no te fíes de la diosa Fortuna y confundas los regalos que te hace. Debes aprovechar esta situación para lograr lo que quieras en el terreno profesional o de dinero.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus creencias pueden verse trastocadas tras el contacto más habitual con una persona a quien siempre has considerado especial. Esa diferencia resulta ser muy constructiva y te hará pensar. Día apropiado para profundizar en los asuntos del amor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu susceptibilidad puede traerle algún que otro disgusto en tu relación de pareja. Deberás relajarte y tomarte con humor ciertas situaciones para no estropear un día que parece prometedor. Si trabajas, procura tener el mínimo contacto con tus jefes.