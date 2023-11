Fallece destacada cantora,  premio a la música nacional, “Chabelita Fuentes”

Este martes la región conoció la triste noticia del fallecimiento de la destacada folclorista Matilde Isabel Fuentes Pino, “Chabelita Fuentes”, reconocida cantora nacional, intérprete del arpa chilena y la guitarra, investigadora, recopiladora de tonadas y maestra de muchas generaciones que veían en ella un ejemplo a seguir. Hija Ilustre de San Vicente de Tagua Tagua y “Primera Dama de la Tonada”, fue reconocida como portadora de la sabiduría femenina del Canto Campesino Chileno. En honor a ella, cada 14 de marzo desde el año 2014 se celebra el Día de la Cantora Chilena, esto en conmemoración de natalicio.

Tal como lo indica Radio Folclor de Chile, “Chabelita Fuentes fue más que una folclorista; fue una guardiana de nuestras tradiciones, una narradora apasionada de las historias que tejieron la rica tela de nuestra identidad cultural. Su compromiso y dedicación a preservar y transmitir las raíces de Chile han dejado una huella imborrable en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Hoy, mientras lamentamos su partida, recordamos con cariño y respeto sus contribuciones a la música y las expresiones folclóricas que la convirtieron en un tesoro vivo de nuestra herencia cultural. Su influencia perdurará en cada melodía, en cada danza que celebre nuestras tradiciones. Chabelita Fuentes ha trascendido de este mundo, pero su espíritu perdura en las notas de nuestras canciones y en la danza que representa la vitalidad de nuestra cultura. Que su memoria inspire a las generaciones futuras a apreciar y preservar nuestras raíces.

Reconocida en 2011 como Tesoro Humano Vivo por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Matilde Isabel Fuentes Pino, fue merecedora del galardón Raíz Chilena en la condecoración del Premio a la Música Nacional Presidente de la República del año 2022. “Por favor, no deformen la autenticidad, como son las cantoras de Chile. Respetar a los autores, las letras que han hecho con sacrificio, porque he escuchado muchas canciones muy deformadas y eso me da mucha pena. Gracias a Dios, últimamente han aparecido muchas Cantoras, desde el norte al sur, demostrando que es un oficio vigente”, indicaba la respetada Chabelita Fuentes.