Maestro Eduardo López y su contribución al resurgimiento coral

Después de haber finalizado su etapa activa laboral, el maestro Eduardo López tomó la iniciativa de trabajar en crear y revivir la actividad coral en Machalí, siguiendo el estímulo y apoyo del alcalde de la comuna, Juan Carlos Abud.

“Un día hablando con el alcalde Abud, me dijo que reviviera todo el tema de la actividad coral en Machalí que por muchos años estuvo presente en el coro San Juan. Mi misión fue crear los coros pues no existían y revivir el San Juan que también fue creación mía. La verdad que ha sido muy bonito todo lo que me ha tocado asumir”, expresó el profesor Eduardo López.

Así, el compromiso del maestro Eduardo se centra en el coro San Juan, y revivir una tradición presente por muchos años en la comunidad. López comenzó este proyecto del coro San Juan, hace dos años y se ha mantenido activo hasta la fecha.

El coro San Juan cuenta con la participación de cerca de 25 personas, todas ellas entre las edades de 35 y 70 años, quienes ensayan el Liceo Nocturno de Machalí dos veces a la semana los días lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas.

El grupo coral ha tenido un exitoso año con seis presentaciones, incluyendo eventos en el colegio Bellavista de Coya donde realizaron un concierto coral, Oración por la Patria en la parroquia de Machalí, también una presentación para el 21 de mayo, y acompañaron en la titulación a las alumnas enfermería y secretariado Liceo técnico profesional Santa Rosa en Rancagua.

Actualmente, el coro San Juan está trabajando en los villancicos de Navidad y en la preparación del repertorio navideño, a pesar del poco tiempo disponible. Eduardo destaca que con el coro San Juan y su variado repertorio, buscan llegar a todas las personas.

Anuncios

Respecto de interesados que quieran sumarse al coro, el profesor indicó que aquellos interesados a unirse al coro, lo pueden hacer el próximo año, ya que actualmente están en la etapa de cierre de actividades para este año. “Ya estamos trabajando con los villancicos de navidad y todo el repertorio navideño”, dijo López.

Coro San Juan en la oración por Chile el 16 de septiembre.

Coro San Juan en la titulación alumnas enfermería y secretariado Liceo técnico profesional «Santa Rosa».

OTROS COROS

Además, se destaca la labor de otros coros en la región, como el coro Santa Teresita de la escuela artística Santa Teresa, que ha experimentado un aumento en la participación de estudiantes, el coro de profesores del colegio Gabriela Mistral, que con nueve integrantes ha mantenido su presencia a lo largo de los años y el coro de niños Juan Tachoire Moena con infantes con capacidad especiales que han realizado su presentación en la comuna.

Este proyecto coral, liderado por Eduardo López, demuestra cómo el tiempo de jubilación puede ser el inicio de nuevas y enriquecedoras etapas en la vida, contribuyendo al bienestar de la comunidad a través del arte y la música.

Coro de la escuela artística Santa Teresa.