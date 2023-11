San Fernando tendrá una nueva velada de boxeo

Una interesante gala de boxeo olímpico amateur se realizará el viernes por la noche en el Gimnasio Municipal de San Fernando.

La hora de inicio del evento quedó fijada para las 21 horas, ocasión donde púgiles de la Academia San Fernando, Chépica Boxing Club, Independiente de Talca y Andes Boxing Gym medirán sus puños en la lona que se instalará en el recinto de la avenida Manso de Velasco.

De acuerdo a lo informado por el coordinador Benjamín Palma, el programa para esta velada tendrá los siguientes combates: Martin López vs Renato Riquelme (80 kilos), ambos del taller municipal de boxeo; 67 kilos, Lucas Gonzaldi (Academia) vs Lucas Varela (Chépica); 60 kilos, Matías Rubina (Andes Boxing) vs Fernando Lobos (Chépica); 67 kilos, Pedro Rojas (Academia) vs Ricardo Moya (Talca); +92 kilos, Jonathan Verdugo (Andes Boxing) vs Guido Olivos (Chépica); 63,5 kilos, Luinyert Cavallo (Andes Boxing) vs Daniel Andrade (Talca); 63,5 kilos, Michael López (Andes Boxing) vs Pablo Chambe (Talca); 54 kilos, José Jiménez (Andes Boxing) vs Yeferson Garrido (Talca).

Cabe consignar que, en esta ocasión, se entregará a la Academia de Boxeo San Fernando un trofeo en reconocimiento a la labor deportiva en el noveno aniversario de su fundación.