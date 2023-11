Concesionaria ASTARA RETAIL llegó a la región para consolidar diez marcas automotrices

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

En el trabajo intentas abarcar demasiadas cosas y terminarás agotado. Intenta delegar en tu equipo antes de caer en un caos de estrés y agitación. Iniciarte en unas técnicas de relajación mental, ayudaría a mantener el equilibrio emocional.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las infidelidades de personas cercanas están llegando a influirte y hoy vas a ser testigo cosas que preferirías no saber. Te quedarás de piedra y no sabrás qué hacer. Reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor será lo único que puede calmarte.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te encontrarás hoy un tanto pasivo ante la mayoría de cosas que te rodean, tal vez sea causa del clima o simplemente que necesitas recargar energía. Jornada, por tanto, anodina y sin emociones, de transición hacia los retos del nuevo curso.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El hedonismo hará hoy presa de ti, solo preocupado de procurarte los mayores y mejores placeres a tu alcance. No te mortifiques, mereces un día así de vez en cuando, y si no lo crees, echa un poco la vista atrás y mira lo que has trabajado.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tanto tu actividad física como mental estarán en alza en esta jornada, en la que te verás capaz de acometer cualquier tipo de tareas, en especial su tu terreno tiene que ver con la creatividad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen momento para aceptar la ayuda que te puedan ofrecer para mejorar en tu empleo o estudiar posibilidades de cambios. Si estás buscando trabajo, las aparecerán más opciones de las que normalmente suelen aparecer.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Lo más probable es que una temporada a solas te ayude a valorar a la persona que comparte tu vida en estos momentos. No tengas miedo a la separación, si hay algo fuerte entre vosotros, sobrevivirá a esta prueba.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus nervios estarán a flor de piel, sobre todo a nivel profesional. Cuida el estómago y controla el estrés en la medida de lo posible. Personas cercanas a ti necesitarán tu ayuda y deberás estar a la altura. Cambios en tu vida sentimental.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Está bien ayudar a los amigos, aunque en determinadas circunstancias deberías esperar a que te lo pidiesen. Aunque actúes con la mejor de las intenciones, puedes interferir en cuestiones demasiado privadas. Mantente a la expectativa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es un día propicio para las relaciones de pareja. La conversación y las relaciones más íntimas pueden integrarse en una actividad frenética en la que compartiréis todo. La mezcla de sueño y bienestar te dará mucha paz cuando llegue la noche.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los nativos de Acuario de mediana edad pueden comenzar a sufrir problemas de espalda; si se repiten a diario, seguramente se trate de alguna dolencia asociada el ámbito laboral, por lo que deberían consultar a un especialista.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El trabajo se hará lento y rutinario; trata de hacer las cosas lo mejor posible, y antes de que te des cuenta habrás capeado el temporal. Si pierdes el tiempo lamentándote por tu triste destino, sólo lograrás empeorar las cosas. Mantén una actitud constructiva.