Ante amenaza del fentanilo en Chile: Senadores Juan Luis Castro y Manuel Ossandón presentan propuesta para modificar ley antidrogas

Hasta La Moneda llegaron este lunes los senadores Juan Luis Castro y Manuel José Ossandón a reunirse con el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para proponer un proyecto de ley que modifica la ley 20.000 y así establecer como circunstancia agravante la manipulación, mezclado y adulteración de sustancias ilícitas traficadas, esto a propósito de las alarmas que se han encendido en Chile ante la llegada del Fentanilo, que a diario su consumo y adicción genera cientos de muertos en Estados Unidos.

En la instancia, ambos senadores plantearon al subsecretario la necesidad de que el proyecto de ley pueda contar con el patrocinio del Ejecutivo, ya que tiene por objeto penalizar la importación y tenencia ilegal de fentanilo en territorio nacional.

Tras el encuentro, el senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, manifestó que con su par Ossandón son “férreos” defensores de la seguridad pública por lo que trabajarán fuertemente en abordar el tema. “El fentanilo, que es el motivo de este proyecto de ley, es un medicamento que se usa en hospitales -donde hay fugas- un producto que es difícilmente rastreable, del cual de una ampolla se pueden sacar cientos de dosis, y al combinarla con ketamina, anfetamina o cocaína, son altamente adictivas e incluso letales”.

“Queremos evitar el fenómeno norteamericano, pero eso se hace con decisión, con combate, se hace con una ley endurecida y por eso hemos propuesto cambiar la ley 20.000, que es la ley de drogas, pero le estamos poniendo nombre y apellido también para que haya capacidad de sancionar gravemente la mezcla, combinación y también el reemplazo de productos que son alucinógenos por productos que son letales como el fentanilo, que hoy día claramente es un producto que no puede permitirse que se consuma en la ciudadanía”, señaló Castro.



Destacó que en su rol de médico le tocó usarlo muchas veces en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Es un excelente analgésico para personas quirúrgicas, traumatizadas o en UCI, pero es la droga más letal y si cae en manos de personas que la trafican, inhalan o se la inyectan, en las distintas formas farmacéuticas en las cuales se está vendiendo porque es muy barata, es muy adictiva y genera la fidelización del consumidor, que es lo más grave, a precios que la industria del mercado negro hoy día permite y favorece en Chile”, declaró preocupado el parlamentario.

Por su parte, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó su agradecimiento a ambos senadores por su preocupación e iniciativa. “Han venido a algo que el país requiere, tener propuestas para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. Hay veces que nos quedamos en la crítica, pero no somos capaces de plantear soluciones a los problemas que enfrenta el país (…) la posible amenaza del tráfico y el consumo de los opiáceos sintéticos ilegales, en este caso el fentanilo, en el caso de Estados Unidos constituye una verdadera pandemia”.

Manifestó que en el año 2021 en Estados Unidos 70 mil jóvenes fallecieron por sobredosis de fentanilo. “Hoy día ese problema no existe en Chile y no queremos que se instale en nuestro país y por eso estamos disponibles a poder fortalecer todas las políticas que tiene el Estado para evitar cualquier riesgo de que se produzca tráfico o consumo de fentanilo en Chile. En ese contexto, ambos senadores han venido a plantear una propuesta legislativa que tiene que ver con una modificación a la ley 20.000 para aumentar las sanciones en materia de tráfico de drogas, particularmente también al uso de fentanilo que está disponible en centros asistenciales de nuestro país”.

“Hemos acordado trabajar de manera muy ágil durante el transcurso de esta semana para buscar un acuerdo en materia del contenido del proyecto de ley entre nuestros equipos legislativos, para eventualmente, posterior a eso, tener un proyecto de ley que pueda ser patrocinado por el gobierno”, apuntó Monsalve.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón, declaró: “Nosotros hemos modernizado y hemos, en el fondo, agregado la posibilidad del castigo a los que usen este medicamento, sacándolo de espacios de hospitales y centros de salud, como también reconocer las formas que pueden entrar por mar, tierra y avión al país”.

