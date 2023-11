Comerciantes de Santa Cruz protestan ante  reiterados robos de los que han sido víctimas.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aprende a valorar a cada uno en su justa medida; a veces demuestras una actitud intolerante de lo más fastidiosa, y pagas el pato con quienes menos lo merecen. No deberías olvidar que la mayoría de las personas tienen cosas buenas que ofrecer.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En lo que respecta a tu entorno más íntimo, el de tu familia, parece que por fin las cosas vuelven al buen camino. Poco a poco se solucionan esos problemas pendientes, que enturbiaban la armonía de tu hogar con incómodas tensiones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Puedes haber sufrido dolorosos contratiempos amorosos en las últimas jornadas, pero no todo está perdido. Simplemente tendrás que demostrar a las claras tus sentimientos, esforzarte por dar tu mejor versión y comprobarás que todo comienza a fluir hacia la felicidad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Deja de preocuparte en exceso de tu cuenta económica. Aunque tus finanzas no están en su mejor momento, las cosas saldrán mejor de lo que esperabas. Tómate un respiro y planifica vacaciones que saquen lo mejor de ti.

LEO (23 julio-22 agosto).

Es bueno soñar, y mejor si es en compañía: te vendrá bien planificar viajes y actividades sin pensar en el presupuesto ni tener en cuenta el tiempo de que dispones. Vivirás en un mundo imaginario, pero en cualquier momento podría hacerse realidad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El diálogo te resultará imprescindible para solventar con éxito las situaciones de tensión que se presentarán, sobre todo en lo que respecta al trabajo. Cualquier dificultad que encuentres la puedes solucionar hablando. Callar y lamentarse sólo agravará las cosas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu salud tenderá a resentirse a partir de hoy si sigues cuidándola de forma tan descontrolada como hasta ahora. Se impone un plan de alimentación sano y el ejercicio suficiente como para que no te crujan las articulaciones. Adelante, te sentirás mucho mejor.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Contarás con la intuición necesaria para solventar cualquier problema de trabajo que se te presente de forma eficaz, sin grandes agobios. Tendrás la habilidad de ir resolviendo cosas a medida que surgen en vez de acumular malos ratos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Iniciarás con buen talante tu jornada laboral, pero a medida que pasa el día, encontrarás diversas trabas con tus compañeros de trabajo que harán disminuir tu rendimiento. No deberías entrar en ese juego e ir más a lo tuyo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El comportamiento de alguien cercano puede sorprenderte de forma bastante negativa y poco agradable para la convivencia. Tu pareja será tu mejor apoyo ante esta situación.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Haces un esfuerzo grande por estar de buen humor. Tu estado de ánimo no te ayuda mucho y trata de echarte para atrás en tu intento, pero tu fuerza de voluntad va a poder con ello y conseguirás romper esta dirección.