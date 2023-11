Con el tenis de mesa se inician los Juegos Parapanamericanos 2023

Con el término de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 llegó la hora de las evaluaciones. Una de las disciplinas que consiguió un logro importante y destacar a nivel continental fue el surf.

Rafael Cortez, el pichilemino, fue la figura de los Juegos para esta rama deportiva, más cuando se codeó con campeones mundiales y supo ganar una medalla de plata, la primera que el surf gana en este tipo de competencias.

Lo mismo la camada joven y que viene pisando fuerte, encabezada por Estela López y Gabriel Salazar, ambos de la comuna de Navidad, quienes resultaron cuartos en tabla corta y en SUP surf.

Y positivamente ven el panorama desde la Federación de Surf, encabezado por Patricia Albornoz. “Siempre tuvimos la medalla en la mira. Escogimos Pichilemu porque es una ola que nos favorece mucho y tuvimos un excelente resultado con Rafa, Estela y Gabriel”.

La directiva de la disciplina, apuntó también que “como equipos estamos súper contentos, los otros deportistas no pidieron llegar al podio, pero tuvimos una muy buen performance”.

Así mismo, Albornoz manifestó que los jóvenes están con una proyección enorme. “Gabriel en el SUP, Estela recién tiene 18 años entonces, ya viene la generación de recambio. Para nosotros es súper importante como comunidad del surf, estamos apostando a ellos, porque vienen con más tecnología y van a estar mucho más preparados al momento de competir”.

Junto con ello, la presidenta de la Federación de Surf, apuntó que “el patio de nuestra casa lo tenemos a lo largo de todo Chile, la cancha más grande es el mar, tenemos muy buenas olas ya sea en el norte, en el centro y el sur. Por eso nuestros campeonatos se realizan en todo el país”.

Eso sí, la deuda que queda para los surfistas de parte del Estado y la organización de los Juegos, es que no hubo un legado o un hito de infraestructura que quede para el futuro, como un centro de alto rendimiento por ejemplo. Al respecto, Patricia Albornoz, puntualizó que “nosotros solo fuimos invitados, no fuimos los organizadores. Para el surf no hubo legado, no nos dejaron ninguna infraestructura, ningún legado para los niños, nada”.

Finalmente, y de cara al futuro, el surf está enfocado en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y del 6 al 9 de diciembre las miradas están puestas en el Campeonato Nacional Federado a realizarse en Punta de Lobos, desde categorías infantiles hacia arriba.