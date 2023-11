Presunta participación de un exprofesional mancha la clasificatoria regional amateur

Polémica en el fútbol amateur regional. La Selección de Coltauco denunció ante el ente rector del amateurismo regional, ARFA Sexta, que uno de los futbolistas de Mostazal, con quienes cayeron en la ronda de semifinales, incumplió las bases por ser exprofesional.

Efectivamente, el aludido –Diego Cifuentes-, militó en Santiago Morning y Deportes La Pintana, este último equipo ya desaparecido y que en 2017 jugó en la Segunda División.

En ese sentido, las bases de la clasificatoria regional de selecciones adultas, mediante un oficio de corrección (1925-2226) que está fechado el 19 de junio, expresa claramente que se agregará al artículo 2 la frase “en este torneo no podrán jugar jugadores ex profesionales”.

Al respecto, y con documentación y pruebas que consideran válidas, Coltauco hizo el reclamo respectivo, pero desde la regional clarificaron que todo está en regla y el futbolista aludido no tiene inconvenientes en participar.

Mediante una declaración pública, la ARFA, señaló que se les acusa de “no respetar las normas previamente establecidas al permitir la actuación de un jugador supuestamente ex profesional, al respecto es necesario establecer claramente lo siguiente: Quien determina si un jugador tiene la condición de ex profesional, es la Federación de Fútbol de Chile, (no ARFA VI Región), mediante tres certificados que son: situación reglamentaria, historial del jugador y base de datos COMET (con respaldo FIFA). Estos tres antecedentes se enviaron a la Asociación de Fútbol Coltauco para su conocimiento. Pretender responsabilizar a ARFA VI REGION de esta situación es a lo menos ignorancia y hasta mala intención”.

Por su parte, desde Coltauco, indican que están las pruebas correspondientes respecto a la situación del ex jugador, pues La Pintana (Santiago Sur Sociedad Anónima Deportiva Profesional) impuso cotizaciones previsionales y para aquello hay que tener un contrato de trabajo.

El tema, si es que la asociación afectada lo decide, podría escalar a entes superiores como la ANFA Nacional o bien la justicia. De momento, la final regional la jugarán Pichidegua y Mostazal.

