En Coltauco pintarán mil casas afectadas por los temporales

En el ejercicio del periodismo, se nos exige, sobre todo, la búsqueda incansable de la verdad. No obstante, reconocemos la dificultad inherente a este propósito, dado que la verdad misma se establece desde diferentes perspectivas: la del testigo, el analista o el intérprete, por solo nombrar algunos verídicos pero distintos puntos de vista, que pueden ser contradictorios entre ellos siendo todos a su vez verdaderos. Es que las percepciones son transmitidas al público mediante el lenguaje, el sonido y la imagen, a la vez que sabemos que la riqueza del idioma o la perfección técnica nunca sustituirán a la experiencia directa. No obstante, aun con las limitaciones de tiempo y espacio, nos esforzamos por acercarnos lo máximo posible a mostrar esa verdad. La objetividad, entonces, no se presenta como un absoluto, sino como un ideal que guía nuestras acciones.

Este contexto ha sido el escenario en el cual los periodistas nos hemos movido. Es cierto, en esta definición claramente simplifico lo que implica esta búsqueda de la verdad, sabiendo que muchos han entregado su vida en ese afán por reportarla, es solo un reflexión para mostrar lo complejo que es decir la verdad, aunque no se tenga la intención alguna de mentir y eso que no he profundizado en las diversas miradas editoriales, que legítimamente adoptan los medios, ni en los criterios para determinar qué hace que un hecho sea noticia. Y si lo anterior ya era complejo, un término nuevo irrumpe en nuestra práctica diaria, y desafortunadamente, en el ámbito mundial: la «posverdad».

El término «posverdad», definido por la RAE como la «distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión pública y actitudes sociales», se ha convertido en un fenómeno donde la verdad ya no importa. En ciertos círculos políticos, amplificados por las redes sociales, se ha otorgado una especie de licencia para manipular hechos, privilegiando la percepción sobre la realidad. Esto ha llevado a la creación de políticas basadas en eslóganes y frases vacías, en lugar de propuestas concretas para políticas públicas.

Aunque este fenómeno no es nuevo, la mentira siempre ha existido desde que el hombre es hombre, la diferencia hoy radica en que la desconfianza en los líderes políticos y las instituciones ha aumentado. Será materia de otra columna profundizar en las razones o en la justicia o no de esta desconfianza, por lo pronto solo estamos presentando un hecho, pero a manera de hipótesis podemos suponer -y no creemos estar equivocados- que la alta polarización y el efecto de las redes sociales, ha llevado a grupos a cerrar filas en torno a sus convicciones más que en torno a los hechos concretos. Y no solo en el ámbito político, basta ver por ejemplo el auge de los terraplanistas.

Ante este escenario, es evidente que algunos partidos políticos y las instituciones tradicionales no han sabido adaptarse a estos tiempos cambiantes. En medio de la crisis desencadenada por el estallido social y agravada por la pandemia, con votaciones constitucionales mediante, se ha creado un vacío que ha sido llenado, lamentablemente, con mensajes superficiales y sin profundidad, a menudo limitados a 140 caracteres.

La intención de este artículo no es, por ahora, denunciar la proliferación de hechos posverídicos a nivel local, sino más bien instar a la reflexión sobre este concepto, al mismo tiempo de reafirmar la relevancia de medios comprometidos con los principios de verdad y objetividad.

Anuncios

En un océano de información contradictoria en la web, el papel del periodismo y de los medios sigue siendo crucial. Sin embargo, en la actualidad, se nos exige un desafío mayor: no solo citar las declaraciones, sino verificar su veracidad. Así los medios de comunicación debemos retomar y fortalecer nuestro rol como entidades dedicadas a la verificación, clasificación y jerarquización de los hechos. Esto permitirá mejorar la calidad informativa y ofrecer una guía confiable en un entorno donde no todo lo que se dice es necesariamente verdad. Otro desafío es dar con un modelo de negocio, o con la forma de financiar esta misión. Dejo planteado el debate.

Luis Fernando González V

Sub Director