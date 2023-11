Hernán Moya debutó en los Parapanamericanos

Una medalla de bronce fue la que consiguió Matías Pino (clase 6) en el Para Tenis de Mesa de los Juegos Parapanamericanos 2023.

El deportista oriundo de Rengo señaló que pudo ser más que la presea que consiguió. “Quería más, vengo de ganar los dos últimos Parapanamericanos, la final pasada le gané a este jugador, pero él jugó bien”, dijo.

Así mismo, manifestó que su rival -que finalmente consiguió el oro- “fue campeón en los Juegos Paralímpicos 2022, pero así es el deporte. Pude lograr un podio y es algo muy significativo”.

Ian Siedenfeld fue quien lo venció por 1-3 con parciales de 3-11, 10-12, 11-4 y 5-11 en 28 minutos de juego.

Tras la participación de manera individual en Santiago 2023, manifestó que “quiero agradecer a mi entrenador, me ha apoyado desde que tengo memoria, ha hecho todo por mí”. Lo propio para la gente de su comuna. “Mucha gente de Rengo me ha apoyado, yo soy nacido y criado en Rengo. Mucha gente me ha hablado, agradecerles por los mensajes”, expresó.

Finalmente, Pino, que este domingo competía en dobles y dobles mixtos, apuntó que “se pudo hacer más, pero así es el deporte”.