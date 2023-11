HORÓSCOPO DEL DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los astros te procuran hoy momentos extraordinarios. Es tu momento de suerte, no es que debas fiar todo a los golpes del azar, pero tus dotes y capacidades adquiridas servirán ahora para que triunfes en lo que más te interesa. Todo se pondrá a tu favor.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las conversaciones familiares pueden acabar hoy en fuertes debates y discusiones a causa de algún comentario tuyo, en especial si se trata de política, así es que será mucho mejor que no toques eses tema.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las habladurías en tu entorno habitual pueden hacer que pienses mal de una persona, seguramente sin motivo. Te encontrarás mal por ese motivo, sobre todo porque has contribuido, por diversión o por dejarte llevar, a esa injusta situación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Día muy propicio para el romanticismo y de compartir recuerdos y proyectos junto a tu pareja. Solo pueden turbarlo tus habituales malestares, que si siguen insistiendo te llevarán directamente hacia la consulta del médico. No dejes que condicionen tu vida.

LEO (23 julio-22 agosto).

Los asuntos económicos cobran importancia en un día marcado por las compras y la necesidad de cubrir algunas carencias del entorno familiar. Te ánimo festivo se recuperará al final de la jornada, con tiempo para una cena exquisita y algo más.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La situación te pedirá gran calma, y ese será el camino de tu éxito. Analiza las cosas desde una perspectiva más sosegada y trata de centrarte en el largo plazo, no te dejes embarullar por el éxito fugaz que parece al alcance de la mano.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No deberías dejarte llevar por sentimientos de frustración; aunque creas que no encuentras lo que buscas, mira a tu alrededor y verás que has conseguido mucho más de lo que podías imaginar. No dejes que tu lado ambicioso se superponga a los demás.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Buena jornada para ampliar tu círculo de amistades. El amor se presenta muy agradable, aunque si trabajas tendrás que esperar a última hora para superar momentos muy tensos debido a los problemas que no acaban de deshacerse.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La economía familiar saldrá un poco afectada de este día de fiesta, seguramente por motivos de celebración, así es que se presenta una jornada idea para disfrutar de la compañía de la gente querida. Mañana será ocasión de hacer cuentas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los Capricornio más jóvenes sentirán hoy la necesidad de divertirse por todo lo alto, inspirándose en el buen humor y la camaradería, muy alejados de experiencias que puedan acabar mal. Los mayores buscarán la excitación de lo artístico.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vas a notar que te encuentras más solo que de costumbre y que no todo el mundo pone el mismo interés en tu vida. La culpa será realmente tuya, que te marginas y te encierras en tu mundo, pero habrá un componente externo que tienes que ver con tu actitud en este mes.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si te centras y aplicas toda tu experiencia y empuje al problema que te preocupa, hallarás los medios necesarios para conseguir poner en práctica el proyecto que estaba estancado. Si perseveras, conseguirás el éxito que te mereces.

Anuncios

Por Ignacio Teodoro

EFE-Reportajes.