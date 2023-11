Flecha avanza en el Campeonato Vecinal

En el estadio Patricio Mekis el conjunto de Flecha, en Primera, venció por 2-0 a O’Higgins Junior y consiguió pasajes para la siguiente instancia. Por su parte, en Segunda, Real Santiago goleó por 5-1 a Óscar Bonilla.

Ahora, respecto a la programación para el próximo fin de semana, esta quedó establecida de la siguiente manera:

Sábado 25, 16 horas, Los Desordenados vs Miraflores (Segunda); 18 horas, Unión Chimbarongo vs La Nueva Estrella (Senior); 20 horas, Cruzeiro vs Ferroviario (Primera).

Domingo 26, 16 horas, Juventud Los Tigres vs Unión Santa Lucía (Segunda), y; 18 horas, San Ramón vs Irene Frei (Primera).