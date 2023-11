FOSIS O’Higgins reconoce carrera funcionaria a 7 profesionales

Desde el 16 de octubre que se encuentra desaparecido el joven rancagüino, Andrés Arenas Escobar de 24 años de edad, sin que a la fecha su familia tenga noticias sobre su paradero. En conversación con su madre, Mónica Escobar dio a conocer que la denuncia la realizaron en Carabineros y luego pasó Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Agregó que el único dato que poseen es que lo vieron merodeando el terminal Tur Bus, lo que no han podido confirmar.

Su preocupación es evidente, ya que indica que ya va más de un mes sin saber nada de su hijo, quien salió sin teléfono, sin documentos y medicamentos, ya que sostuvo que padece una bipolaridad que tenía controlada y, que se trataba con controles médicos. Su madre recuerda que salió con un short rojo, y una polera celeste, actualmente no estaba trabajando pero, por lo general, se dedicaba a trabajar en labores de temporada en los packing. No tenía pareja, así como su madre indica que tenía muy pocos amigos, pasando la mayor parte del tiempo solo en la casa, acudiendo junto a su madre a una Iglesia Evangélica que frecuentan. Descarta que pueda estar en casa de algún familiar, ya que no poseen parentesco en otros sectores del país.

Andrés mide un metro 75 centímetros, pesa alrededor de 55 a 60 kilos y, salió sin su cédula de identidad, sin ropa para cambiarse, vestía polera celeste, un short rojo, calcetas color celeste y, zapatillas color negro con blanco, tiene el pelo crespo y, ojos café oscuro. Cualquier información hacerla llegar a Carabineros, PDI y, Fiscalía, además de los teléfonos + 56956524049 o al número +56989584011.