SERVEL anunciará a los vocales de mesa este sábado 25 de noviembre

El próximo domingo 17 de diciembre deberemos volver a las mesas receptoras de sufragio para votar a favor o en contra de la propuesta de Nueva Constitución, recientemente entregada por el Consejo Constitucional y la Comisión Experta. Por lo tanto, el Servicio Electoral (SERVEL) se prepara con minuciosamente para ello y ya anunció que este sábado 25 de noviembre a las 00:00 horas se publicarán en su sitio web (www.servel.cl) el listado de los vocales de mesa, miembros de los colegios escrutadores y locales de votación destinados para tales comicios.

Para su efecto Diario El Rancagüino contribuirá a la entrega de esta información con la publicación en papel de estos listados correspondientes a Rancagua, Doñihue, Coltauco, Coinco, Mostazal, La Punta, Olivar, Gultro, Coya, Machalí Codegua y Graneros. Así es que puedes reservar con anticipación tu ejemplar o conseguir tu edición digital en www.elrancaguino.cl.

Según lo informado por SERVEL, el 27 de noviembre comenzará el plazo de tres días para poder excusarse por la designación de vocales de mesa ante las Juntas Electorales que les corresponda, mientras que el 2 de diciembre se conocerá la nómina con los vocales reemplazantes, quienes no tendrán periodo ni opción a excusas. Además, “los vocales designados por las Juntas Electorales, ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen, hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron designados”, explicaron desde el servicio.

Quienes no concurran a desempeñar sus funciones, incurren en una infracción electoral, que es sancionada con una multa a beneficio municipal. Las causales contempladas por la ley 18.700 para excusarse de cumplir como vocal de mesa son:

-Estar comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 45 de la Ley N° 18.700 o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador,

-Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la Junta Electoral respectiva.

-Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las Mesas, otras funciones que encomiende la Ley N° 18.700.

-Tener más de 70 años de edad.

-Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado médico.

-Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras de Sufragios, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

-Tratarse de personas gestantes durante todo el período de embarazo, acreditado mediante documento extendido por el establecimiento de salud donde se realice el control o un certificado médico. También se considerará al padre o madre de un hijo o hija menor de dos años al día en que funcionen las mesas receptoras, acreditado con el correspondiente certificado de nacimiento. Si ninguno de ellos tuviera el cuidado personal, quien lo tenga podrá excusarse acreditándolo debidamente, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 7, artículo 49 Ley 18.700 y el acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

-Quienes se desempeñen como cuidadoras o cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, con dependencia o discapacidades, y las que se desempeñen en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam).

Adicionalmente, agrega SERVEL, se podrán acreditar las correspondientes excusas ante el delegado del local el día del plebiscito, o ante el Juez de Policía Local si llegaren a ser citados con posterioridad. Acreditado los antecedentes, los delegados de local no podrán considerar para la instalación de las mesas a las personas que se encuentren en algunas de estas situaciones mencionadas precedentemente.

Cabe recordar que no pueden ser designados como vocal de mesa personas que desempeñen cargos de elección popular, sus cónyuges, parientes consanguíneos o afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive. También los extranjeros, no videntes, analfabetos y aquellos condenados por delitos que regulen las leyes electorales; ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, embajadores y cónsules de Chile, contralor General de la República, jefes superiores de Servicio y Secretarios Regionales Ministeriales, magistrados de los Tribunales, Jueces Letrados y Jueces de Policía Local, fiscales del Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad en servicio activo (no incluye al personal administrativo de estas ramas).

Recuerda que puedes ingresar desde este sábado 25 de noviembre a las 00:00 horas al sitio web consulta.servel.cl con tu RUT y se abrirá un listado con toda la información para votar.