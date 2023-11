La Reina Fungi, una obra mágica que regresa a región

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Pueden sucederte cosas que a primera vista no entiendes en absoluto, pero seguramente estés demasiado cegado por algunas personas y los árboles no te dejan ver el bosque. Más adelante comprobarás que todo tiene sentido y una explicación sencilla.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy eres el signo despistado y perdido. Ten cuidado con la conducción, los deportes arriesgados que requieran concentración y las actividades peligrosas. Hoy sería un día muy indicado para la lectura, la diversión y las actividades sencillas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás dificultades en la relación con terceras personas en el momento en que dificulten tu independencia y hoy será uno de esos días en que prefieres estar solo. Buen momento para el contacto con la naturaleza y con los animales.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La comunicación con todos los que te rodean va a ser difícil. Te sentirás incomprendido y agotado del esfuerzo por hacerte entender. Definitivamente hoy no es el día más apropiado para tomar una decisión de grupo.

LEO (23 julio-22 agosto).

No te faltarán oportunidades para las relaciones de pareja, pero en estos momentos has preferido dar prioridad a los amigos o la familia. Empezarás a darle vueltas a la posibilidad de haber dejado pasar algo interesante, pero eso ya no tiene remedio.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

En ocasiones temes herir los sentimientos de algunas personas y te callas algunas cosas que deberías dejar claras. Es mejor que apeles a la mano izquierda y la diplomacia y dejes las cosas claras para no tener problemas en el futuro.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No es el momento de hacer gala de tus artificios sentimentales. La seducción no te servirá para solventar las cuestiones que tu pareja te ponga encima de la mesa, y tendrás que echar mano de la sinceridad para salir airoso.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No hagas las cosas con prisas, ten en cuenta que los resultados serán contrarios a los que tú deseas. Busca una actividad tranquila que te serene para pasar el día de una manera relajada. La naturaleza puede ayudarte en todo esto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Deberá dejar de lado hoy el orgullo en el trabajo y pedir ayuda sobre un problema que está a punto de desbordarte. Después no habrá solución y lo pasará mucho peor.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el trabajo intentas abarcar demasiadas cosas y terminarás agotado. Intenta delegar en tu equipo antes de caer en un caos de estrés y agitación. Iniciarte en unas técnicas de relajación mental, ayudaría a mantener el equilibrio emocional.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Intenta no angustiarse, pronto llegarán nuevas ilusiones en tu vida profesional; acepta los consejos que te ofrecen las personas con más experiencia de la familia, y luego tomas tus decisiones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te encuentras estupendamente de salud, y es que ese ejercicio que te propusiste hacer todos los días te está tonificando y dando fuerza. Esto te anima y vas a acostumbrarte a ello. Tendrás suerte en todo lo que tenga que ver con dinero.