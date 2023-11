Condenan a 10 años de cárcel a hombre que atacó con un hacha a su conviviente

Este debe ser uno de los debates que constantemente ha causado tensión en nuestro país, ahora bien, es una problemática de carácter mundial, sin embargo, en muchos lugares ya más resulta en su sentido práctico y jurídico. No obstante, en los últimos días se vuelve abrir el debate producto del fallecimiento de Luis Larraín, cofundador de la Fundación Iguales. Por tanto, nuestra columna de la semana se titula “La eutanasia contraataca”.

Primero, la eutanasia es definida por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Mundial como “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española define la eutanasia como “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él” (Sociedad Médica de Santiago, 2011). En el caso de Chile, la Constitución Política de la República “asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer”. De conformidad con el precepto constitucional, la normativa legal vigente es clara en especificar la protección del derecho a la vida. El Código Penal chileno, en el título VIII de crímenes y simples delitos contra las personas, establece en el artículo 393, que “El que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte”.

Segundo, desde una mirada global, el Centro de Bioética de la UC brinda indicadores significativos respecto a la temática. Por ejemplo, Holanda fue el primer país del mundo en legitimar la eutanasia en el año 2002. Desde entonces, otros cinco han seguido sus pasos, con regulaciones más o menos restrictivas (Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y España). Además, en otros tres (Suiza, algunos Estados de EE. UU. y el estado de Victoria de Australia) se permite el suicidio asistido. En la mayoría de estos países una primera ley restrictiva ha dado paso a permisiones cada vez mayores. Cabe señalar que, en estos países existe una conciencia y legitimidad transversal respecto de lo que se conoce como “limitación del esfuerzo terapéutico”, que en ningún caso puede ser homologable eutanasia. El fin de la “limitación” es permitir que la enfermedad siga su curso natural, mientras que la eutanasia busca adelantar artificialmente la muerte; el esfuerzo terapéutico desea respetar el momento natural de ella con cuidados paliativos y en la etapa final sedación si existe el consentimiento. Ahora bien, lo que está detrás de todo esto es la muerte digna, aliviar el sufrimiento y un acompañamiento sostenido por los seres queridos de un paciente. Tal vez, esta compleja discusión interpela directamente al mundo liberal que, entre paréntesis, parece ser liberal solo en lo económico y no en preceptos éticos morales. Un ejemplo de ello lo podemos observar a partir de la aprobación dada en Portugal, donde el Parlamento portugués aprobó el presente año la versión final de una ley que despenaliza la eutanasia, con lo que el país se suma a los pocos del mundo que permite a una persona con una enfermedad incurable poner fin a su sufrimiento. La ley fue adoptada gracias a la votación y apoyo de los socialistas, que disponen de mayoría absoluta, por 129 votos a favor y 81 en contra, del total de 230 diputados con que cuenta la cámara portuguesa. Un ironía, por reaccionar de una forma elegante ante tal realidad que, dicho sea de paso, golpea al mundo libertario en estas agudas discusiones. Según la nueva ley, las personas de más de 18 años podrán solicitar asistencia para morir si sufren una enfermedad terminal y un sufrimiento insoportable.

Tercero, en el 2019 el papa Francisco mostró su rechazo frente a ambas prácticas, considerando que tanto la eutanasia como el suicidio asistido “son una derrota para todos”, palabras que compartió a través de su cuenta personal de Twitter. Tal vez, el caso que nuevamente trae la eutanasia al debate público se produce a través de la decisión de Luis Larraín por ser sedado completamente momentos antes de su “partida de este mundo”. El defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ falleció a causa de un agresivo cáncer a la edad de 42 años, claro, después de haber intentado tratamientos y sin tener resultados positivos. Hace algunos días en las redes sociales un video se hizo viral donde aparece Luis Larraín, cofundador de la Fundación Iguales despidiéndose y agradeciendo la preocupación de su salud a todos los que seguían constantemente su caso. Las palabras de Larraín fueron las siguientes: “Quería decirles adiós a todos […] Acaba de llegar un nuevo tratamiento a Chile y después de aplicar tres dosis nos dimos cuenta de que tampoco funcionó, por tanto, he decidido sedarme para pasar los últimos momentos tranquilo, en paz y sin sentir los efectos del cáncer destruyendo mi cuerpo, aquello fue conversado con mis amigos, familia y cercanos, por tanto, he tomado la decisión”. Estas palabras resultan fuertes, duras, agudas y profundas, no obstante, una lamentable realidad que no parece tener consenso jurídico en nuestro país. Entonces, me pregunto ¿Cómo se posiciona la Iglesia frente a este hecho? ¿Seguirá insistiendo en su excesivo dogmatismo hacia lo público olvidando la libertad individual? ¿Cuál es la prontitud con que la ley chilena resolverá esta violación a la dignidad humana? ¿Es posible pensar en un liberalismo que esté a la altura de sus premisas, esas de creer en la libertad transversal, o bien, solo iza la bandera de la libertad económica y no ética-moral? Son preguntas que nacen desde un nostálgico columnista, de un apasionado por la libertad, de un libre pensador y creyente de esos valores que un día Jesús pregonó en suelos de injusticia humana.

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)

Lic. Teología

Lic. © Historia